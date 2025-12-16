رجال طائرة الأهلي يفوز على سبورتنج في دوري المرتبط

18 حجم الخط

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة، وقدم الأهلي أداء قويًّا وسيطر على مجريات اللقاء.

مباراة فريق طائرة الأهلي وسبورتنج

وخسر الفريق الشوط الأول بنتيجة 20-25، ثم تمكن من الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-19، وتفوق في الشوط الثالث بنتيجة 25-13.

وحسم الفريق الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-16 ويواصل انتصاراته في بطولة دوري المرتبط.

