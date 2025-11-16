الأحد 16 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

مي عز الدين تقضي إجازة الزواج مع عريسها أحمد تيمور (صور)

مي عز الدين
مي عز الدين
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عددا من الصور للفنانة مي عز الدين بصحبة زوجها أحمد تيمور، وهما يقضيان شهر العسل بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس. 

 

وكانت الفنانة مي عز الدين أعلنت خبر زواجها لجمهورها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

 


وكتبت مي عز الدين: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير.

 

جدير بالذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها مي عز الدين، هو مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أشرف عبد الباقي وآسر ياسين ومحمد ديب وإخراج تامر محسن.

