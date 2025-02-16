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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، غادة عادل ودارين حداد تواصلان تصوير المداح في الفيوم

مسلسل المداح، فيتو
مسلسل المداح، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، يخوض النجم حمادة هلال السباق الرمضاني لهذا العام بالجزء الخامس من مسلسل المداح. 

مسلسل المداح 5 في رمضان 2025

وتصور الفنانة غادة عادل بالوقت الحالي عدد من مشاهد مسلسل المداح 5 مع الفنانة دارين حداد بالفيومً، استعدادا لعرض المسلسل في رمضان 2025. 

وكانت قناة MBC مصر طرحت البوسترات التشويقية لـ مسلسل المداح أسطورة العهد من بطولة النجم حمادة هلال، والذي من المقرر أن يعرض حصريًا على القناة في رمضان 2025.

مسلسل المداح 5 

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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