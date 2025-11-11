الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
مهرجان قصر المنيل يختتم فعالياته بحفل المايسترو نادر عباسي (صور)

حفل المايسترو نادر
حفل المايسترو نادر عباسي
اختتمت فعاليات مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى والفنون لعام 2025 والذى يتواكب مع ذكرى مرور 150 عاما على ميلاد الأمير محمد على مؤسس القصر التاريخى بجزيرة الروضة بالمنيل.

 

وفى ليلتين ساحرتين استمتع حشد جماهيرى بألوان موسيقية وغنائية متنوعة، ففى الأمسية الاولى نسج الموسيقار البارز نصير شمة مجموعة من مؤلفاته التى تحمل طابعًا خاصًا، وعلى اوتار العود تراقصت انغامه الفريدة كان ابرزها معزوفة بعنوان قصر المنيل كتبها خصيصًا  لتخلق اجواء حالمة اعادت للاذهان ذكريات الفخامة الفنية.

 

وفى الحفل الختامى توهج الاوركسترا بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسى ومشاركة السوبرانو جالا الحديدى بمجموعة من اعمال الموسيقار اسماعيل عبدون امتزج خلالها الطابع الشرقى باللمسات الكلاسيكية.

جدير بالذكر ان مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى والفنون يساهم فى نشر الوان الابداع الجاد كما يشارك فى مساعى الارتقاء بالذوق العام وخلق جسور للتواصل الفنى مع مختلف دول العالم باعتباره الحدث النوعى الوحيد فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى الموسيقى الكلاسيكية والشرقية 

الجريدة الرسمية