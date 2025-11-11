مهرجان قصر المنيل يختتم فعالياته بحفل المايسترو نادر عباسي (صور)

18 حجم الخط

اختتمت فعاليات مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى والفنون لعام 2025 والذى يتواكب مع ذكرى مرور 150 عاما على ميلاد الأمير محمد على مؤسس القصر التاريخى بجزيرة الروضة بالمنيل.

وفى ليلتين ساحرتين استمتع حشد جماهيرى بألوان موسيقية وغنائية متنوعة، ففى الأمسية الاولى نسج الموسيقار البارز نصير شمة مجموعة من مؤلفاته التى تحمل طابعًا خاصًا، وعلى اوتار العود تراقصت انغامه الفريدة كان ابرزها معزوفة بعنوان قصر المنيل كتبها خصيصًا لتخلق اجواء حالمة اعادت للاذهان ذكريات الفخامة الفنية.

وفى الحفل الختامى توهج الاوركسترا بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسى ومشاركة السوبرانو جالا الحديدى بمجموعة من اعمال الموسيقار اسماعيل عبدون امتزج خلالها الطابع الشرقى باللمسات الكلاسيكية.

جدير بالذكر ان مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى والفنون يساهم فى نشر الوان الابداع الجاد كما يشارك فى مساعى الارتقاء بالذوق العام وخلق جسور للتواصل الفنى مع مختلف دول العالم باعتباره الحدث النوعى الوحيد فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى الموسيقى الكلاسيكية والشرقية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.