محافظ دمياط يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة لبحث تطوير المنشآت الثقافية بالمحافظة

مناقشة تطوير قصور الثقافة بدمياط

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم بمكتبه، اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في إطار زيارة رسمية للمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لقصور الثقافة بدمياط.



جاء اللقاء بحضور اللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والأستاذة نجوى كيوان، مدير فرع ثقافة دمياط.

تعاون مثمر بين المحافظة ووزارة الثقافة

ورحب محافظ دمياط برئيس الهيئة، مؤكدًا عمق التعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد هنو، مشيرًا إلى أن قصور الثقافة تعد منارات للفكر والإبداع والوعي، وأن دعمها يأتي على رأس أولويات المحافظة.

خطة لتطوير قصور الثقافة بالمراكز والمدن

تناول اللقاء مناقشة خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة عدد من قصور الثقافة بالمحافظة، وعلى رأسها قصر ثقافة دمياط، وكفر سعد، وفارسكور، إلى جانب البدء في الإجراءات اللازمة لطرح مشروع رفع كفاءة قصر ثقافة دمياط الجديدة بالتنسيق بين الجانبين.



كما تم الاتفاق على تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة سير الأعمال ميدانيًا والوقوف على احتياجات كل قصر ثقافة لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياته.

محافظ دمياط يستقبل اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

دعم القطاع الثقافي ونجاح فعاليات “صيف بلدنا”

أكد المحافظ أن دمياط تعمل باستمرار على دعم القطاع الثقافي، مشيرًا إلى نجاح فعاليات “صيف بلدنا” هذا العام برأس البر ودمياط الجديدة، حيث حققت المحافظة أعلى نسب إقبال على مستوى الجمهورية، ما يعكس اهتمام المواطنين بالأنشطة الثقافية والفنية.

طرح مشروع تطوير قصر ثقافة دمياط الجديدة

من جانبه، أوضح اللواء خالد اللبان أنه تم البدء في إجراءات طرح مشروع تطوير قصر ثقافة دمياط الجديدة، بدعم من المحافظة، للاستفادة من المقومات الكبيرة التي يمتلكها القصر، لاسيما المسرح الذي يسع نحو 850 فردًا، مما يؤهله ليكون مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية الكبرى بالمحافظة.

تعزيز الأنشطة والحرف التراثية الدمياطية

وشهد اللقاء أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة العامة لقصور الثقافة لدعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتنظيم فعاليات تبرز الحرف التراثية الدمياطية، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية للمحافظة وتوريثها للأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.