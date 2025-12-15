تحرير 102 مخالفة تموينية في حملات على أسواق ومخابز الفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات، وحررت 67 محضرا للمخابز ما بين تصرف في الدقيق، نقص وزن الرغيف، مواصفات مخالفة للقرار الوزاري، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت 35 مخالفة تموينية متنوعة الأسواق والمحال التجارية.

نتائج الحملة علي اسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة قد تمكنت من ضبط ١٤ شيكارة سماد زراعي مخصص للجمعيات الزراعية، ومحظور تداوله بالاسواق، زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، بإجمالي وزن 700 كيلو جرام، كما ضبطت 1400 كيس ( شيبسى، مقرمشات ) فاسدة، لانتهاء فترة صلاحيتها طبقا لتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الكيس، كما ضبطتم 13 كيلو جرام اسماك غير صالحه للاستهلاك الادمي، و12 كيلو كبدة وسجق غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم ضبط 12 شكائر دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، زنه الشكارة 50 كيلو جرام، وحررت محضر إثبات حالة تصرف في 3 شكائر دقيق لأحد مخابز المنظومة، ومخالفتين ذبح خارج المجزر الحكومي بإجمالي، و10 مخالفات عدم الاعلان عن الاسعار، و٦ تقرير غلق نشاط محل تمويني في مواعيد العمل الرسمية, ومحضر امتناع عن استلام حصة الغاز، و3 مخالفات عدم وجود شهادة صحية لمندوبين توزيع مواد غذائية.

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات علي المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

