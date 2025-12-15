الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 102 مخالفة تموينية في حملات على أسواق ومخابز الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات، وحررت 67 محضرا للمخابز ما بين تصرف في الدقيق، نقص وزن الرغيف، مواصفات مخالفة للقرار الوزاري، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت 35 مخالفة تموينية متنوعة الأسواق والمحال التجارية.

نتائج الحملة علي اسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بمحافظة الفيوم، إن الحملة قد تمكنت من ضبط   ١٤ شيكارة  سماد زراعي مخصص للجمعيات الزراعية، ومحظور تداوله بالاسواق، زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، بإجمالي وزن 700 كيلو جرام، كما ضبطت  1400 كيس ( شيبسى، مقرمشات ) فاسدة، لانتهاء فترة صلاحيتها طبقا لتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الكيس، كما  ضبطتم 13 كيلو جرام اسماك غير صالحه للاستهلاك الادمي، و12 كيلو كبدة وسجق غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم ضبط  12 شكائر دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، زنه الشكارة 50 كيلو جرام، وحررت محضر إثبات حالة تصرف في 3 شكائر دقيق لأحد مخابز المنظومة،  ومخالفتين  ذبح خارج المجزر الحكومي بإجمالي، و10 مخالفات  عدم الاعلان عن الاسعار، و٦ تقرير غلق نشاط محل تمويني في مواعيد العمل الرسمية, ومحضر امتناع عن استلام حصة الغاز، و3 مخالفات عدم وجود شهادة صحية لمندوبين توزيع مواد غذائية.

ضبط دقيق بلدي مهرب وزيوت مطاعم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 61 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق والمخابز بالفيوم

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات علي المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية المخابز السياحية المحروقات بالسوق السوداء تاريخ انتهاء الصلاحية توزيع مواد غذائية عدم نظافة ادوات العجين مواعيد العمل الرسمية

مواد متعلقة

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

الأكثر قراءة

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

كأس العرب 2025، المغرب يتقدم على الإمارات 1-0 في الشوط الأول

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين في بيت الشعر العربي

أمي دائمة الدعاء علينا فماذا أفعل معها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads