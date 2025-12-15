نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالقنطرة شرق

18 حجم الخط

تفقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة القنطرة شرق، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي

وشملت الجولة تفقد أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية التقدم، حيث اطّلع نائب المحافظ على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمحطة.

مؤكدًا الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، نظرًا للدور الحيوي للمشروع في تحسين الخدمات البيئية والصحية المقدمة لأهالي القرية.

تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل

كما شدّد على سرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع المتابعة الدورية لضمان الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت، بما يحقق الصالح العام ويسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ سوق جلبانة الحضاري، ووقف على آخر المستجدات وأعمال التطوير المستمرة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال بما يحقق الانضباط ويخدم المواطنين والتجار.

وتابع كذلك أعمال سوق قرية الأبطال الحضاري واطلع على آخر المستجدات ومتابعة الجدول الزمني للانتهاء من المشروع وكذلك التقى بعدد من المواطنين من أصحاب ملفات التقنين، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، ووجّه بدراسة الحالات المطروحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتيسيرها في إطار القانون.

واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد نقطة إطفاء قرية التقدم المطورة، حيث تم تحديد الاحتياجات المطلوبة للتشغيل الكامل، والتأكيد على أهمية جاهزية منظومة الحماية المدنية ورفع مستوى الأمان والخدمات المقدمة للمواطنين.

