حملة مكبرة لرفع الإشغالات والحواجز الإسمنتية بشارع الثلاثيني بالإسماعيلية

شن حي ثان في محافظة الإسماعيلية حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات من شارع الثلاثيني، والتي كانت تعيق حركة المرور وتتسبب في إزعاج الأهالي، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين وتنفيذًا لتكليفات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

الأماكن المستهدفة من الحملة

وقد استهدفت الحملة التي أشرفت عليها ميدانيا المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان بالإسماعيلية ونواب رئيس الحي وقسم الإشغالات، إزالة كافة الإشغالات العشوائية من أمام المحال وعلى جانبي الطريق، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية، وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشارع.

جانب من الحملة التي شنها حي ثان، فيتو

مراجعة تراخيص المحال التجارية

كما شملت أعمال الحملة التى شنتها الوحدة المحلية لحي ثان مراجعة تراخيص المحال للتأكد من سريانها وصلاحيتها.

جانب من الحملة التي شنها حي ثان، فيتو

متابعة مستمرة لأعمال الجهاز التنفيذي

وأكدت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان أن هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لتكليفات المحافظ، وحرص الأجهزة التنفيذية على تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، مع دعوة أصحاب المحال والأهالي إلى الالتزام بعدم التعدي على حرم الطريق العام، حفاظًا على المصلحة العامة.

جانب من الحملة التي شنها حي ثان، فيتو

جانب من الحملة التي شنها حي ثان، فيتو

