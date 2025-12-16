رئيس جامعة المنصورة يستقبل لجان تحكيم جوائز التميز المؤسسي بالدورة الثالثة 2025 (صور)

18 حجم الخط

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة العليا لجوائز التميز بالجامعة، لجنة تحكيم جوائز جامعة المنصورة للتميز – الدورة الثالثة 2025، وذلك في إطار دعم منظومة التميز المؤسسي وترسيخ ثقافة الجودة والتنافس الإيجابي داخل قطاعات الجامعة المختلفة، وبحضور قيادات الجامعة وفريق التميز، وبمشاركة إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل لجان تحكيم جوائز التميز المؤسسي بالدورة الثالثة 2025

وضمت لجنة التحكيم نخبة من القيادات والخبرات الوطنية في مجالات التقييم والجودة، برئاسة الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا السابق، وعضوية الدكتور محمد عبد ربه، عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب مشاركة إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي ممثلة في الدكتور أحمد صديق، مدير التقييم والجودة، والدكتور عبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة، وسالي عبد اللطيف، مسئول الجوائز الفردية والمؤسسية، ورحاب عبد السميع، مسئول الاتصال والتسويق، ومنى عبد النبي، مسئول الجوائز الفردية والمؤسسية، ومها أحمد مصطفى، منسق إدارة التقييم والجودة، بجانب رؤساء فرق التقييم: الدكتورة دينا محمد يسري، رئيس فريق تقييم فئة الكليات الحكومية المتميزة، والدكتور محمد خليف محمد عوض، رئيس فريق تقييم فئة المبادرة الحكومية الابتكارية، والدكتور إيهاب مصطفى طه مصطفى، رئيس فريق تقييم فئة أفضل فريق عمل حكومي – التميز الإداري، إلى جانب فريق مقيمي التميز بجامعة المنصورة.

حضر الفعاليات سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور بيشوي القس سيدهم بشاي، مدير مركز التميز واستشراف المستقبل بالجامعة ورئيس فريق التميز، والدكتورة عبير توكل خليل، مسئول التقييم بفريق الجائزة بجامعة المنصورة.

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ترحيبه بالدكتور محمود زكي، رئيس لجنة التحكيم، وبأعضاء لجنة التحكيم، وفريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، وفريق إدارة الجائزة بجامعة المنصورة، معربًا عن تقديره الكبير لما يبذلونه من جهود مهنية رفيعة لدعم منظومة التميز وترسيخ معايير الجودة والتقييم الموضوعي داخل المؤسسات الأكاديمية.

التميز المؤسسي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية للدولة المصرية

وأوضح رئيس الجامعة أن التميز المؤسسي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية للدولة المصرية، ويتكامل مع توجهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، واستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف بناء مؤسسات تعليمية قادرة على المنافسة، وتعظيم كفاءة الأداء، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجامعات باتت مطالبة بدور محوري في تطبيق مفاهيم الحوكمة والجودة والابتكار، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم الوطني.

وأضاف أن جامعة المنصورة تنظر إلى التميز المؤسسي باعتباره خيارًا استراتيجيًا ومنهج عمل مستدامًا، وليس مجرد منافسة أو جائزة، مشيرًا إلى أن جوائز جامعة المنصورة للتميز تمثل منصة مؤسسية متكاملة لاكتشاف أفضل الممارسات، وبناء القدرات المؤسسية، وتحفيز الابتكار والتنافس، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية والمجتمعية.

معايير احترافية تسهم في رفع كفاءة المؤسسات

ووجّه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط، مشيدًا بدورها الريادي والمحوري في قيادة وتطوير منظومة التميز الحكومي، وما تقدمه من نماذج ومعايير احترافية تسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز ثقافة التميز والاستدامة، مؤكدًا أن هذا الدور الاستراتيجي كان له بالغ الأثر في ترسيخ مفاهيم الجودة والتقييم المؤسسي داخل الجامعات المصرية.

وأعرب الدكتور محمود زكي عن سعادته بوجوده في جامعة المنصورة، مثمنًا مكانتها كإحدى الجامعات المصرية العريقة التي تحتل موقعًا متقدمًا بين أفضل الجامعات على المستويين المحلي والإقليمي، ومؤكدًا تقديره العميق لما لمسه من وضوح في الرؤية المؤسسية والتزام حقيقي بمعايير التميز.

وأضاف أن جامعة المنصورة تمثل نموذجًا مرجعيًا للعديد من الجامعات المصرية، ومنها جامعة طنطا، نظرًا لما حققته من تميز ملحوظ في العديد من المجالات، وعلى رأسها التحول الرقمي وتطوير نظم الإدارة الجامعية، مشيدًا بقيادة الجامعة وفرق العمل بها، وما تبذله من جهود منظمة ومنهجية لتطبيق مفاهيم التميز المؤسسي بصورة عملية ومستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العظيم أن منظومة التميز بجامعة المنصورة تقوم على العمل المؤسسي المتكامل وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، وتطبيق معايير تقييم شفافة ومحايدة، مؤكدًا أن مرحلة التحكيم تمثل محطة محورية للتقويم والتطوير والتحسين المستمر، وفرصة حقيقية لتعزيز الممارسات الرائدة وبناء تنافس هادف ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي وخدمة المجتمع.

وأضاف أن ما تشهده الدورة الثالثة من احترافية في التنظيم ودقة في أعمال التحكيم يعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا لدى قطاعات الجامعة المختلفة بأهمية الجودة والتحسين المستمر، مؤكدًا أن نتائج هذه الدورة ستسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم دور الجامعة التنموي والمجتمعي، وترسيخ مكانتها كجامعة رائدة في تطبيق معايير التميز على المستوى الوطني.

وأكد الدكتور بيشوي القس سيدهم بشاي أن الدورة الثالثة لجوائز جامعة المنصورة للتميز تعكس النضج المؤسسي المتزايد للتجربة، مشيدًا بالدعم الكامل والمستمر من قيادة الجامعة، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق مقيمي التميز ورؤساء فرق التقييم، وبالتعاون المثمر والدعم الفني والتقني المتواصل من إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي في جميع مراحل الإعداد والتحكيم.

فيما أعرب الدكتور محمد عبد ربه عن تقديره للمستوى المتميز للملفات المقدمة، وارتفاع وعي الفرق المشاركة بثقافة الجودة والتحسين المستمر.

كما أشاد الدكتور أحمد صديق بالتعاون المثمر مع جامعة المنصورة، وبالاحترافية العالية في إدارة منظومة الجائزة، مؤكدًا أن ما تم رصده خلال أعمال التحكيم يعكس التزامًا حقيقيًا بتطبيق معايير التميز الوطنية وتحقيق التكامل بين الجهود المؤسسية.

وشهدت فعاليات اليوم تبادل الدروع بين جامعة المنصورة وإدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، تقديرًا للتعاون المشترك ودعم منظومة التميز المؤسسي، كما قام رئيس الجامعة بتكريم لجنة التحكيم ورؤساء فرق التقييم ومنحهم درع الجائزة تقديرًا لجهودهم المتميزة.

كما قام رئيس الجامعة بتكريم فريق إدارة جوائز جامعة المنصورة للتميز – الدورة الثالثة 2025، والذي ضم الدكتور بيشوي القس سيدهم بشاي إبراهيم، رئيس الفريق، والدكتورة عبير توكل خليل، مسئول التقييم، وغادة منصور العدل، مسئول التشغيل والدعم اللوجستي، والدكتورة دينا مصطفى أبو يوسف، مسئول الدعم التقني والتكنولوجي، وولاء طارق رزق شومان، وشريف فوزي، مسئول الاتصالات والعلاقات العامة.

تحكيم فئات جوائز جامعة المنصورة للتميز للدورة الثالثة

وخلال فعاليات اليوم، جرى تحكيم فئات جوائز جامعة المنصورة للتميز للدورة الثالثة، والتي شملت فئة الكليات الحكومية المتميزة، وفئة المبادرة الحكومية الابتكارية، وفئة أفضل فريق عمل حكومي – التميز الإداري، حيث أشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتقدم للمشاركات، والتنظيم الاحترافي، والالتزام الدقيق بمعايير التقييم.

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور محمد عبد العظيم بتوجيه الشكر والتقدير والتكريم إلى فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، وفريق إدارة الجائزة بجامعة المنصورة، وفريق مقيمي التميز، مثمنًا ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل احترافي أسهم في إنجاح منظومة التحكيم وتعزيز مسيرة التميز المؤسسي داخل الجامعة.

