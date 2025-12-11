رئيس جامعة المنصورة يوقع بروتوكول تطوير صناعة الألبان والمواد الغذائية

18 حجم الخط

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في افتتاح فعاليات الجمعية العامة لهيئة الشراكة بين الأكاديميات 2025 والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، بمشاركة واسعة من الأكاديميات الوطنية والدولية والمؤسسات العلمية الرائدة.

رئيس جامعة المنصورة يوقع البروتوكول التنفيذي لتحالف "تطوير صناعة الألبان والصناعات الغذائية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

افتتاح الجمعية العامة لهيئة الشراكة بين الأكاديميات

شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 17 فبراير 2025 بهدف إنشاء وتفعيل تحالفات إقليمية تخصصية تضم الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعة ورواد الأعمال والجهات الحكومية، بما يعزز منظومة الابتكار وريادة الأعمال ويربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وجاءت هذه الخطوة تتويجًا لمراحل التقييم الثلاث التي خضعت لها التحالفات المتقدمة، وعددها 104 تحالفات، بمشاركة لجان متخصصة وخبراء دوليين، حيث اجتازت تسعة تحالفات – من بينها تحالف جامعة المنصورة – مراحل التقييم ووصلت إلى المرحلة النهائية تمهيدًا لاستكمال خطط التنفيذ.

تطوير صناعة الألبان والصناعات الغذائية المصرية

وشهدت الفعاليات توقيع البروتوكول التنفيذي لتحالف "تطوير صناعة الألبان والصناعات الغذائية المصرية"، الذي تمثّله جامعة المنصورة ويضم 12 عضوًا من جهات أكاديمية وصناعية واستثمارية، ويعمل ضمن النطاق الجغرافي لإقليم الدلتا، بعد قبول التحالف مبدئيًا وتأهّله للمرحلة النهائية.

وفي تصريح صحفي، أكد رئيس جامعة المنصورة أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تُعد نقلة نوعية في المشهد العلمي والبحثي المصري، مشيرًا إلى أنها تضع التعليم العالي والبحث العلمي في صميم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر ربط مخرجات البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية والصناعية، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال على مستوى الأقاليم.

كما وجه شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعايته الكريمة لمبادرة "تحالف وتنمية" في إطار قيادته الرشيدة والتحول نحو الجمهورية الجديدة، كما وجه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الرعاية والدعم الاستراتيجي الذي يمكّن التحالفات من تحقيق أهدافها التنموية والابتكارية على أرض الواقع، معتبرًا ذلك دافعًا لتعزيز دور جامعة المنصورة كفاعل محوري في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا بالغًا بدورها في هذه المبادرة من خلال التحالف الإقليمي الذي تقوده في قطاع الصناعات الغذائية والألبان، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجامعات وسوق العمل والصناعة، ويخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والسياسة الوطنية للابتكار المستدام.

وأكد أن تحالف جامعة المنصورة يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي والقطاعين الصناعي والاستثماري، مشيرًا إلى أن التحالف يستهدف تحويل البحوث إلى تطبيقات صناعية منتجة تدعم الاقتصاد الوطني وترفع القدرة التنافسية لسلاسل القيمة الغذائية في مصر.

