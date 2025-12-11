الخميس 11 ديسمبر 2025
يضم 12 جهة، جامعة المنصورة تقود تحالف تطوير صناعة الألبان والمواد الغذائية المصرية

جامعة المنصورة تقود
جامعة المنصورة تقود تحالف صناعة الألبان، فيتو
أعلنت جامعة المنصورة رسميًا إطلاق تحالف "تطوير صناعة الألبان والصناعات الغذائية المصرية"، ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

جاء ذلك عقب توقيع البروتوكول التنفيذي للتحالف خلال فعاليات افتتاح الجمعية العامة لهيئة الشراكة بين الأكاديميات 2025 والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إطلاق تحالف "تطوير صناعة الألبان والصناعات الغذائية المصرية"

وذلك تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية

وجاء إطلاق التحالف تتويجًا للجهود المبذولة منذ إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في فبراير 2025، والتي تهدف إلى إنشاء تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالي، والمراكز البحثية، والصناعة، ورواد الأعمال، والجهات الحكومية، لتعزيز الابتكار وربط البحث العلمي بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويضم التحالف الذي تقوده جامعة المنصورة 12 جهة مشاركة من مؤسسات أكاديمية وصناعية وبحثية واستثمارية على مستوى إقليم الدلتا، حيث تشمل الجامعات الشريكة جامعة دمياط برئاسة الدكتور حمدان ربيع، وجامعة حورس برئاسة الدكتور السعيد عبد الهادي، وجامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور اسماعيل اسماعيل، والمركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور ممدوح معوض، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما شارك في التحالف شركاء الصناعة: مجموعة شركات قتيلو، ومجموعة عبور لاند للصناعات الغذائية، وشركة المهدي لصناعات الألبان، وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، وشركة CUBII Industrial Solutions،  والشركة الاستشارية للمهندسين، لتعمل جميعها مع جامعة المنصورة على تعزيز منظومة الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية والألبان وربط البحث العلمي بالصناعة.

الشراكة تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين التعليم والبحث العلمي والقطاع الصناعي والمجتمع

وفي تصريح صحفي، أعرب الدكتور شريف خاطر، عن شكره وتقديره لكل من جامعة دمياط، جامعة حورس، جامعة كفر الشيخ، والمركز القومي للبحوث، مشيرًا إلى أن مساهمتهم الأكاديمية والبحثية تُعد حجر الأساس لنجاح التحالف. كما توجه بالشكر لشركاء الصناعة المشاركين في التحالف، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين التعليم والبحث العلمي والقطاع الصناعي والمجتمع، بما يعزز الابتكار ويربط البحث العلمي مباشرة بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إنجاح التحالف ووضع خططه البحثية والتطبيقية

كما توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور طارق غلوش، والدكتور محمد عبد الخالق منسق التحالف، وفريق العمل الدكتور محمد غنيم والدكتور عصام مسعد، على جهودهم المتواصلة ودورهم الفاعل في إنجاح التحالف ووضع خططه البحثية والتطبيقية، والتي سيتم تنفيذها من خلال مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة

المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نقلة نوعية في المشهد البحثي والعلمي في مصر

وأضاف رئيس الجامعة أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نقلة نوعية في المشهد البحثي والعلمي في مصر، مشيرًا إلى أن التحالف الجديد يضع التعليم العالي والبحث العلمي في قلب جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال ربط مخرجات البحث العلمي بالقطاع الصناعي وتفعيل منظومة الابتكار وريادة الأعمال على مستوى الأقاليم.

تحالف جامعة المنصورة يسعى إلى تحويل البحوث العلمية إلى تطبيقات صناعية منتجة

وأكد أن تحالف جامعة المنصورة يسعى إلى تحويل البحوث العلمية إلى تطبيقات صناعية منتجة، ويضع خططًا تنفيذية وتشغيلية دقيقة تشمل الهيكل التنظيمي للأنشطة ومؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، بما يضمن تنفيذ خطة العمل لمدة ثلاث سنوات وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس على مستوى الإقليم.

يشار أن تحالف "تطوير صناعة الألبان والصناعات الغذائية المصرية" يهدف إلى تطوير منظومة ذكية لصناعة الألبان، بهدف تحسين الجودة، دعم الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية ويحقق التنمية المستدامة في قطاع الصناعات الغذائية.

