حسام هيبة: الرخصة الذهبية مفتاح جذب الاستثمارات الاستراتيجية لمصر

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن الاستماع المباشر لنبض السوق، والتفاعل مع مقترحات المستثمرين، يتيح صياغة سياسات أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة سلسلة حوارات موسعة مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية، بهدف الوقوف على التحديات القطاعية، وتحديد فرص الاستثمار ذات الأولوية، بما يضمن توافق السياسات الحكومية مع احتياجات مجتمع الأعمال.

التشريع بالمشاركة.. ضمان الاستدامة

وأضاف هيبة على هامش مؤتمر حابي السنوى السابع: نؤمن بأن التشريع الفعال لا يصاغ من المكاتب المغلقة، وإنما من خلال المشاركة مع الأطراف المعنية ومن هنا، نعمل على ترسيخ مفهوم التشريع بالمشاركة، عبر إشراك المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في مناقشة القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار، بما يعزز من استقرار السياسات، ويحد من التغيرات المفاجئة التي تؤثر على قرارات الاستثمار.

الرخصة الذهبية وتحديد الفرص ذات الأولوية

وأكد هيبة أن الرخصة الذهبية تمثل نموذجا عمليا لتسريع الاستثمارات الاستراتيجية، حيث تتيح للمشروعات ذات الأولوية الحصول على الموافقات اللازمة من جهة واحدة، وفي إطار زمني محدد. وقد أسهمت هذه الآلية في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة.

تكامل الجهود مع الحوار الوطني

واختتم هيبة حديثه، قائلا: يأتي ذلك في إطار تكامل كامل مع الحوار الوطني الأوسع، الذي يجمع جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال، بهدف توحيد الرؤية الاقتصادية، وتنسيق السياسات، وتجاوز التحديات الهيكلية التي تواجه الاستثمار.

مؤتمر حابي، فيتو

تنافسية الاقتصاد المصرى

تحت عنوان “تنافسية الاقتصاد المصرى، العد التنازلي لأهداف 2030”، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي»، حيث يشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى يضم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولفيف من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري

وتناولت جلسات المؤتمر عددا من الملفات المحورية، في مقدمتها سبل تحسين مناخ الاستثمار، ورفع تصنيف مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية ببيئة ممارسة الأعمال، إلى جانب مناقشة آليات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل، ودفع معدلات النمو المستدام.

كما يركز المؤتمر على بحث فرص تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إصلاحات هيكلية وسياسات مالية واستثمارية داعمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويعد مؤتمر «حابي» السنوي أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية على الساحة المصرية، لما يوفره من منصة حوارية تجمع صناع القرار مع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

