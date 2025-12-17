أشرف صبحي وأبو ريدة يجتمعان بـ صلاح ويشعلان حماس منتخب مصر قبل أمم إفريقيا (فيديو وصور)

18 حجم الخط

منتخب مصر، حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على مؤازرة منتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام حسن، قبل سفره إلى المملكة المغربية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحمادة الشربيني، ومصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

وزير الرياضة يؤكد ثقته بمنتخب مصر

والتقى وزير الشباب والرياضة بالجهاز الفني واللاعبين للاطمئنان على استعداداتهم، مقدِّمًا التهنئة على الفوز أمام منتخب نيجيريا، والظهور بشكل مميز نال استحسان الجميع في المباراة الودية التي أُقيمت على استاد القاهرة.

الوزير يطالب اللاعبين بالتحلي بالروح القتالية

وأكد الوزير ثقته بقدرة منتخب مصر على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بتاريخها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مشددًا على الدعم الكامل من الجماهير المصرية، وضرورة التحلي بالروح القتالية والانضباط، وبذل أقصى جهد من أجل المنافسة على اللقب.

وعقد وزير الرياضة جلسة مع محمد صلاح قائد منتخب مصر لدعمه والشد من أزره قبل بطولة أمم إفريقيا.

أبو ريدة يغادر إلى قطر

وعقب استقبال وزير الشباب والرياضة داخل معسكر منتخب مصر الوطني، توجه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مباشرة إلى مطار القاهرة، متجهًا إلى دولة قطر لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على أن يتوجه بعدها إلى المملكة المغربية للالتحاق ببعثة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

