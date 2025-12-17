حمادة صدقي يكشف كواليس تغيير الشناوي أمام نيجيريا، والتشكيل المثالي لأمم إفريقيا

18 حجم الخط

أكد حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر السابق، أن التغيير الذي حدث في مركز حراسة المرمى خلال مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا لا يرتبط بالخطأ الذي جاء منه الهدف، موضحًا أن مشاركة مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي جاءت في إطار رؤية فنية خاصة بالمدير الفني حسام حسن.

سبب تغيير الشناوي في مباراة مصر ونيجيريا

وقال صدقي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "cbc": "الخطأ في هدف نيجيريا مش سبب تغيير محمد الشناوي، دي كانت تغييرات في دماغ حسام حسن".

وأضاف أن مباراة نيجيريا أكدت ترتيب حراسة المرمى داخل المنتخب، موضحًا: "مصطفى شوبير يستحق يكون حارس مصر الثاني، والمباراة أكدت إن محمد الشناوي هو الحارس الأساسي، وشوبير البديل".

مصطفى شوبير مستقبل حراسة المرمى في الأهلي

وأشار صدقي إلى أن مصطفى شوبير تألق تحت قيادته مع منتخب الشباب، مؤكدًا أن مستقبل حراسة المرمى في الأهلي ومنتخب مصر في أيدٍ أمينة، موضحًا أنه لو استمر شوبير بنفس المستوى بعد بطولة أفريقيا الماضية، لكان الحارس الأول للمنتخب.

مهاجم منتخب مصر في أمم إفريقيا

وتطرق مدرب منتخب مصر السابق إلى موقف عمر مرموش، قائلًا: “مش عارف حالته دلوقت خاصة إنه بيشارك بديل مع مانشستر سيتي، لكن لو حالته البدنية والفنية كويسة، أعتقد إنه هيكون مهاجم منتخب مصر في أمم إفريقيا، ومصطفى محمد هيكون بديل”.

وأكد صدقي أن منتخب مصر يمتلك وفرة كبيرة في العناصر الهجومية، معتبرًا أن التحدي الأكبر أمام حسام حسن سيكون كيفية توظيف هذه الأسماء معًا داخل الملعب.

وأشاد بعدد من لاعبي المنتخب، مشيرًا إلى أن تريزيجيه يعد من أبرز عناصر القوة في المنتخب خلال الفترة الحالية، كما يرى أن محمد حمدي هو الأنسب لشغل الجبهة اليسرى.

تشكيل منتخب مصر المثالي في أمم إفريقيا

واختتم صدقي تصريحاته بالكشف عن التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في أمم إفريقيا، قائلًا إن القوام الأساسي قد يضم: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، ومحمد حمدي، وفي وسط الملعب مروان عطية، حمدي فتحي، وبجوارهم إمام عاشور، على أن يقود الهجوم الثلاثي محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، وعمر مرموش، مع وجود أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد كبدلاء.

