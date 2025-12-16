رئيس البورصة: سوق المال المصري يشهد إقبالا متزايدا من الشباب

18 حجم الخط

قال الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية إن البورصة المصرية تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط باعتبارها سوقا للتداول الأوراق المالية، بل كأداة رئيسية لتجميع المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويوفر التمويل المستدام للشركات، ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة.

الشباب في قلب سوق المال

وأضاف عزام، على هامش المؤتمر السنوى السابع لجريدة حابي: سوق المال المصري يشهد إقبالا متزايدا من فئة الشباب، حيث تمثل الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما النسبة الأكبر من المتعاملين في البورصة، وهو ما يعكس وعيا متناميا بثقافة الاستثمار، ودور البورصة كقناة حديثة لبناء الثروة، بعيدًا عن الأدوات الادخارية التقليدية، حيث حرص البورصة المصرية على دعم هذا التوجه، من خلال نشر الثقافة المالية، وتطوير آليات التداول، وتيسير دخول المستثمرين الجدد إلى السوق، بما يضمن استدامة قاعدة المستثمرين على المدى الطويل.

زيادة رؤوس الأموال وتمويل النمو

وتابع: تمثل البورصة المصرية منصة رئيسية لـ زيادة رؤوس أموال الشركات، سواء عبر الطروحات الجديدة أو زيادات رأس المال، بما يتيح للشركات الحصول على التمويل اللازم للتوسع، وتحديث خطوط الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار عزام إلى أن السوق الرئيسية تلعب دورا محوريا في جذب الشركات الكبرى والقوية ماليا وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع كفاءة السوق ككل، بما يدعم مكانة البورصة المصرية إقليميا ودوليا.

من المدخرات إلى القطاعات الإنتاجية

وأردف: الدور الحقيقي للبورصة لا يقتصر على التداول، بل يتمثل في تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة، تُسهم في دعم.

نحو سوق أكثر عمقا واستدامة

واختتم عزام حديثه، قائلا: البورصة المصرية ماضية في أداء دورها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، من خلال سوق منظم، شفاف، وقادر على النمو، يضع المستثمر في قلب العملية الاستثمارية، ويحول المدخرات إلى طاقة إنتاجية حقيقية، تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

تنافسية الاقتصاد المصرى

تحت عنوان “تنافسية الاقتصاد المصرى، العد التنازلي لأهداف 2030”، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي»، حيث يشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى يضم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولفيف من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى

وتناولت جلسات المؤتمر عددا من الملفات المحورية، في مقدمتها سبل تحسين مناخ الاستثمار، ورفع تصنيف مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية ببيئة ممارسة الأعمال، إلى جانب مناقشة آليات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل، ودفع معدلات النمو المستدام.

كما يركز المؤتمر على بحث فرص تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إصلاحات هيكلية وسياسات مالية واستثمارية داعمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويعد مؤتمر «حابي» السنوي أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية على الساحة المصرية، لما يوفره من منصة حوارية تجمع صناع القرار مع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

