انهيار مفاجئ لمنزل قرب معبد إسنا يصيب سيدة ويستدعي تحركا عاجلا

18 حجم الخط

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء الثلاثاء، حادث انهيار جزئي لأحد المنازل المبنية بالطوب اللبن، والواقع بالقرب من معبد إسنا الأثري، ما أسفر عن إصابة سيدة بكدمات وجروح متفرقة.

وتلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من منزل خلف منطقة معبد خنوم، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة سيدة جراء الانهيار، حيث جرى نقلها إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من واقعة مشابهة بقرية الدير التابعة لمركز ومدينة إسنا، حيث انهارت أجزاء من منزل متهالك مبني بالطوب اللبن، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وانتقل فريق من مجلس قروي الدير لمعاينة الموقع، وتبين أن المنزل كان آيلًا للسقوط منذ سنوات، ولم يكن بداخله أحد وقت الانهيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

