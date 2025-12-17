بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا

18 حجم الخط

وجَّه نجم الكرة المصرية إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة إنسانية مؤثرة عبر خاصية «الإستوري» على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عقب تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة مع المنتخب الوطني.

وجاءت رسالة عاشور بعد الفوز المثير الذي حققه منتخب مصر بقيادة حسام حسن على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أُقيمت مساء الثلاثاء، ضمن الاستعدادات الأخيرة قبل سفر الفراعنة إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقررة خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وتطرق لاعب الأهلي إلى معاناته خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنها كانت من أصعب المراحل في مسيرته الكروية، حيث قال: «الحمد لله الذي شفاني وعافاني، ومنَّ عليَّ بنعمة الصحة بعد الابتلاء.. فترة غياب وإصابتين ورا بعض، مرحلة كانت صعبة جدًا، وكان ممكن ما أرجعش ألعب كورة تاني».

وأعرب إمام عاشور عن فخره الكبير بارتداء قميص منتخب مصر، مشيرًا إلى أن لحظة عزف السلام الوطني أعادت إليه كل المشاعر والتحديات التي مر بها، مؤكدًا أن ما عاشه لم يكن سعيًا للفت الأنظار أو لالتقاط لحظة عابرة.

واختتم عاشور رسالته بنبرة مليئة بالإصرار والأمل، قائلًا: «الحمد لله على نعمه.. واللي عنده عزيمة، دايمًا بيرجع أقوى»، في إشارة إلى عودته القوية للملاعب بعد رحلة علاج وتأهيل طويلة بسبب الإصابات المتلاحقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.