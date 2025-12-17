الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو
18 حجم الخط

وجَّه نجم الكرة المصرية إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة إنسانية مؤثرة عبر خاصية «الإستوري» على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عقب تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة مع المنتخب الوطني.

 

وجاءت رسالة عاشور بعد الفوز المثير الذي حققه منتخب مصر بقيادة حسام حسن على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أُقيمت مساء الثلاثاء، ضمن الاستعدادات الأخيرة قبل سفر الفراعنة إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقررة خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

 

وتطرق لاعب الأهلي إلى معاناته خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنها كانت من أصعب المراحل في مسيرته الكروية، حيث قال: «الحمد لله الذي شفاني وعافاني، ومنَّ عليَّ بنعمة الصحة بعد الابتلاء.. فترة غياب وإصابتين ورا بعض، مرحلة كانت صعبة جدًا، وكان ممكن ما أرجعش ألعب كورة تاني».

 

وأعرب إمام عاشور عن فخره الكبير بارتداء قميص منتخب مصر، مشيرًا إلى أن لحظة عزف السلام الوطني أعادت إليه كل المشاعر والتحديات التي مر بها، مؤكدًا أن ما عاشه لم يكن سعيًا للفت الأنظار أو لالتقاط لحظة عابرة.

 

واختتم عاشور رسالته بنبرة مليئة بالإصرار والأمل، قائلًا: «الحمد لله على نعمه.. واللي عنده عزيمة، دايمًا بيرجع أقوى»، في إشارة إلى عودته القوية للملاعب بعد رحلة علاج وتأهيل طويلة بسبب الإصابات المتلاحقة.

