السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة

استقبل المنتخب السعودي هدفًا في كل مباراةٍ لعِبها ضمن كأس العرب- «فيفا» 2025 الجارية في قطر.

السعودية بدون شباك نظيفة



وغادر الأخضر بعد خسارته 0ـ1 من نظيره الأردني، مساء الإثنين في نصف النهائي، ويواجه نظيرَه الإماراتي، عصر الخميس، في لقاء تحديد المركز الثالث.



وتلقَّت شباك الأخضر هدفًا من عمان، وآخرَ من جزر القمر، وثالثًا من المغرب ضمن المجموعة الثانية.

وفي دور الثمانية، استقبل هدفًا من المنتخب الفلسطيني.



وأحرز نزار الرشدان، لاعب الوسط، الهدف الوحيد في مواجهة نصف النهائي بين المنتخبين السعودي والأردني، فتأهَّل الأخير لملاقاة المغرب في النهائي، مساء الخميس.



وللمرة الأولى مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، يستقبل المنتخب هدفًا على الأقل في خمس مبارياتٍ متتاليةٍ، ليس بينها أي لقاءٍ تجريبي.



وخسِر الأخضر المباراتين اللتين تلقَّى فيهما هدفًا افتتاحيًّا ضمن كأس العرب الجارية. حدث ذلك أمام المغرب، في ختام جولات المجموعة الثانية، والأردن ضمن نصف النهائي. وانتهت المباراتان بنتيجة 1ـ0.

