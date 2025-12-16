بعد وصول الأردن لأول مرة في التاريخ، قائمة هدافي كأس العرب 2025 قبل النهائي

18 حجم الخط

أسدل الستار أمس الإثنين على مباريات الدور قبل النهائي من النسخة الـ11 لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 المقامة في قطر، حيث حقق منتخب الأردن إنجازًا تاريخيًّا بتأهله إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.

واستطاع "النشامى" الفوز على المنتخب السعودي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ليتأهل الأردن لمواجهة المغرب في النهائي المقرر إقامته يوم الخميس المقبل على إستاد لوسيل، بعد أن تغلب المغرب على الإمارات بثلاثية نظيفة في وقت سابق من نفس اليوم.

وفي قائمة هدافي البطولة، تصدر اللاعب الأردني علي علوان المشهد برصيد 4 أهداف، متفوقًا على الجزائري عادل بولبينة، المغربي كريم البركاوي، والسعودي محمد كنو الذين سجل كل منهم 3 أهداف.

وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي كأس العرب 2025 حتى الآن:

1- علي علوان (الأردن) – 4 أهداف

2- عادل بولبينة (الجزائر) – 3 أهداف

3- كريم البركاوي (المغرب) – 3 أهداف

4- محمد كنو (السعودية) – 3 أهداف

5- برونو أوليفيرا (الإمارات) – هدفين

6- فراس البريكان (السعودية) – هدفين

7- عمر خربين (سوريا) – هدفين

8- يحيى الغساني (الإمارات) – هدفين

9- مهند علي كاظم (العراق) – هدفين

10- عصام الصبحي (عمان) – هدفين

11- فهد الهاجري (الكويت) – هدفين

12- مهدي عبد الجبار – هدفين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.