أخبار مصر اليوم، نتائج الـ19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل، موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات، الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات 2025-2026 ومحظوراتها

مع بدء شهر ديسمبر من كل عام، يتساءل طلاب الجامعات عن موعد انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وانطلقت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بالجامعات (الميدتيرم)، في شهر نوفمبر الماضى، وكان العام الدراسي الحالي قد بدأ في 20 سبتمبر 2025، بجميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025-2026، التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول من المنتظر أن تنطلق في شهر يناير القادم من العام 2026.

وترك المجلس الأعلى للجامعات الحرية للجامعات في تحديد موعد بدء وانتهاء الامتحانات ووضع الجدول، وفقا لظروف كل كلية.

لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور عشرة دقائق من بدء الوقت المحدد الموعد الامتحان.

لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.

ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والإخلال بنظام الامتحان.

ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيًا.

لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

علي جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافي حفاظًا على مصلحتهم ومستقبلهم.

الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب، وعلى الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.

الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الرعدية على 5 مدن غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على جنوب سيناء وخليج العقبة ومناطق من محافظة البحر الأحمر غدا.



يصاحب ذلك فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على " شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، الغردقة'، ويجب الحذر من تشكل السيول هناك.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى اخر الليل ، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

الوطنية للانتخابات: نتائج الـ19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن موعد إعلان نتيجة انتخابات الـ19 دائرة الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إضافة إلى نتيجة جولة الإعادة بدائرة أطسا بمحافظة الفيوم، وذلك يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أنه تقرر تحديد يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر لتصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية في 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت نتائجها بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، على أن تُجرى عملية تصويت المصريين في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر الجاري.

وتدعو الهيئة جموع الناخبين إلى الالتزام بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدة جاهزية لجان الاقتراع واستكمال جميع التجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانتظام.

يذكر أن عمليات الإعادة شملت التصويت لكافة المرشحين في 19 دائرة انتخابية داخل 7 محافظات، فيما أجريت الإعادة في دائرة واحدة فقط بنظام الفردي وهي دائرة إطسا بمحافظة الفيوم.

وبلغ عدد اللجان الفرعية 1775 لجنة فرعية موزعة على 20 دائرة انتخابية في 7 محافظات.

وأجريت الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:



1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

بينما أجريت في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

مركز معلومات الوزراء: بيئة الأعمال لاتزال غير مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات

أكدت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس اللجنة العلمية بمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، أن عدد الجامعات المصرية شهد طفرة مهمة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع إلى 130 جامعة، إلى جانب التطور الكبير في منظومة التعليم العالي.

وأشارت إلى أن 20 جامعة مصرية باتت مصنفة ضمن تصنيف QS العالمي، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في جودة التعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025، التي نظمتها كلية إدارة الأعمال والاقتصاد جامعة بدر بالقاهرة، تحت شعار “تكنولوجيا ذكية.. لأعمال أكثر ذكاء”.

وأضافت أن مصر تمتلك عددًا من العلماء ذوي المكانة الدولية في مجالات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى وجود باحثين مصريين ضمن قائمة أهم 2% من علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد، ما يعكس قوة الكفاءات البحثية الوطنية.

وأوضحت عبد المنعم أن بيئة الأعمال ما تزال غير مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصورة المطلوبة.

وأكدت أن إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة جاء بهدف تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته، إذ ارتفعت نسبة مشاركته من 37% عند وضع الوثيقة، لتصل حاليًا إلى نحو 66%، إلا أن الطريق لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد.

وشددت على ضرورة تخفيف العبء التنظيمي وتقليص البيروقراطية في بيئة الأعمال، باعتبارهما من أكبر التحديات التي تعيق توسع القطاع الخاص ونمو المشروعات.

وتحدثت عبد المنعم عن مؤشر مرونة الاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تمتلك قدرة واضحة على مواجهة الأزمات الدولية، لكن الركيزة الأكثر ضعفًا في المؤشر ترتبط بالاقتصاد المعرفي وإنتاج ونشر المعرفة، وهو ما يتطلب خطوات إصلاحية عميقة.

وأشارت إلى أن مصر حققت تقدمًا بأكثر من 20 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، إلا أنها ما تزال في المركز السابع عربيًا و65 عالميًا، ما يعكس الحاجة لمزيد من العمل على البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الكوادر، وتطوير سياسات الذكاء الاصطناعي.

واختتمت بالإشارة إلى وجود قروض استهلاكية تتجاوز 2.5 مليار دولار لدى شركات التمويل الاستهلاكي، معتبرة أن ذلك يستدعي تعزيز الضوابط المالية وتشجيع الإنتاج الحقيقي بدلًا من التوسع في الاستهلاك.

السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزير التعليم والخبراء اليابانيين المتواجدين في مصر (فيديو وصور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالخبراء اليابانيين، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الجانب الياباني في دعم العملية التعليمية بمصر، في إطار الحرص الدائم على توطيد العلاقات التربوية والتعليمية مع اليابان، والاستفادة من تجربتها الرائدة في تطوير التعليم.

وثمّن الرئيس في هذا الصدد دور الخبراء اليابانيين في المشروعات التعليمية المشتركة، وخاصة إسهامهم في دعم العملية التعليمية داخل المدارس اليابانية في مصر، معربًا عن تقديره للشخصية اليابانية وما تتميز به من قدرات وانضباط وكفاءة عالية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الخبراء اليابانيين أعربوا عن شكرهم العميق للرئيس على دعمه وحرصه على نجاح تجربة المدارس اليابانية في مصر، وما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة. وأكدوا التزامهم بترسيخ أسس النظام التعليمي الياباني في مصر، بما يشمل تدريب المعلمين وتطوير المناهج، مشيرين إلى أن تقييم المشروع، الذي يضم حتى الآن ٦٩ مدرسة، على مدار ثماني سنوات جاء إيجابيًا للغاية، مثمنين جهود وكفاءة المعلمين المصريين الذين تلقوا التدريب اللازم في اليابان ومصر.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الوفد الياباني أعرب كذلك عن تطلعه إلى زيادة عدد الفصول والمراحل التعليمية في إطار مشروع المدارس المصرية اليابانية في مصر، وكذا تعيين مُعلمين جدد على أعلى مستوى من الكفاءة بعد اجتيازهم التدريب اللازم لتأهيلهم للعمل بهذا المشروع التعليمي الهام، معاودين التأكيد على حرص الجانب الياباني على إثراء التجربة التعليمية في مصر، وتقديم كل الدعم لإنجاح المشروعات التعليمية اليابانية في مصر.

وأشار وفد الخبراء إلى أن التجربة اليابانية تهدف كذلك إلى إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل والتدريب ذي الصلة، بما يساعدهم على تحديد المسار المهني المناسب، ويسهم في إعداد جيل قوي قادر على المنافسة العالمية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس أكد حرص مصر على الاستفادة من التجارب التعليمية العالمية الرائدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، مشددًا على أهمية زيادة عدد المدارس اليابانية وخبراء التعليم اليابانيين العاملين في مصر لتحقيق طفرة تعليمية نوعية، ومؤكدًا أن الدولة ستعمل على تذليل أية عقبات لضمان نجاح مشروع المدارس اليابانية في مصر وتعزيز أثره.

توفير 5843 فرصة عمل جديدة في 31 شركة بـ 10 محافظات

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن إصدار نشرة التوظيف النصف شهرية التي تتضمن فرص عمل جديدة متاحة في مختلف المحافظات، بالتعاون بين "الوزارة"و شركات القطاع الخاص

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 31 شركة من القطاع الخاص في 10 محافظات أبدت استعدادها لتوفير 5843 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المختلفة، من بينها فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي.

وتشمل النشرة الحالية فرصًا متاحة في محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس، القليوبية، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسيوط، وقنا.

وتضم النشرة فرص عمل في مجموعة واسعة من التخصصات، منها: أخصائيو تسويق–أخصائيو موارد بشرية – مهندسو اتصالات وكهرباء – مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي – مديرو صيانة – محاسبون – مشرفو مواقع وتنجيد – ليدي جارد (إناث) – مشرفو إنتاج – شيفات – أخصائيو مشتريات – بائعون – مقدمو طلبات – أمناء مخازن – مندوبو مبيعات – مراقبو جودة – فنيون بمختلف التخصصات – سائقون برخص أولى وثانية وثالثة – أفراد أمن – إضافة إلى فرص في قطاع الفندقة والمطاعم، إلى جانب عمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.

مديريات العمل بالمحافظات

وجّه وزير العمل، محمد جبران، جميع مديريات العمل بالمحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة المنشآت المعلَن بها عن الوظائف، مشددًا على أهمية تحري المصداقية في نشر فرص العمل، وتوثيق عملية التوظيف حتى استلام العامل لمهامه رسميًا.

الأرصاد: 4 مدن تحت سيطرة الأمطار وتحذير من تشكل السيول

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة التقلبات الجوية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية، وقد تغزر أحيانا على " شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا"، ويجب الحذر من تشكل السيول هناك.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.