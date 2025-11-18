الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
خارج الحدود

تطورات جديدة بالحرب الأوكرانية، القوات الروسية تحرر بلدتي تسيغيلنويه ونيتشاييفكا

القوات الروسية، فيتو
القوات الروسية، فيتو
أعلنت القوات الروسية تحرير بلدة تسيغيلنويه في مقاطعة خاركوف ونيتشاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

كما أعلنت صد ستة هجمات للقوات الأوكرانية من جريشينو بجمهورية دونيتسك الشعبية بهدف فك الحصار عن تجمعاتها المحاصرة والقضاء على نحو 30 مسلحا.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات قوات "الشرق"  أكثر من 350 عسكريا.

كما بلغت أيضا خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات قوات "الشمال"  نحو 115 عسكريًا.

