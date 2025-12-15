مطلوب 40 مليون جنيه، بيراميدز يفاوض البنك الأهلي لضم أسامة فيصل

18 حجم الخط

بدأ نادي بيراميدز الدخول في مفاوضات مع البنك الأهلي لضم مهاجمه أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مفاوضات بيراميدز والبنك الأهلي

وأكد الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن هناك تواصلا شفهيا حدث من قبل نادي بيراميدز، لمعرفة طلبات نادي البنك الأهلي المالية نظير انتقال فيصل إلى السماوي، والنادي يرفض بيع اللاعب بأقل من 40 مليون جنيه.

وتابع، بيراميدز يرغب في التعاقد مع أسامة فيصل، بعد اقتراب رحيل مروان حمدي عن صفوف الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة، لذلك هناك رغبة قوية للتعاقد مع اللاعب.

واختتم، حتى الآن لا يوجد عرض رسمي من بيراميدز لضم فيصل، وننتظر مفاوضات رسمية من قبل السماوي ومن ثم تحديد مصير اللاعب سواء بالانتقال إلى الفريق أو البقاء ضمن صفوف البنك الأهلي.

وعاد فريق بيراميدز إلى القاهرة أمس الأحد قادما من الدوحة بقطر لاستئناف مبارياته بالبطولات المحلية بعد وداعه لبطولة كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال”.

موعد مباراة الجونة وبيراميدز في كأس عاصمة مصر

ويلتقي فريقا الجونة وبيراميدز في الساعة 5 مساء يوم السبت 20 ديسمبر ضمن مباريات الجولة الثانية المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.