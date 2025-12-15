رغم إصابته، محمد عبد الجليل ينصح الأهلي بضم يزن النعيمات

18 حجم الخط

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن غياب التخطيط داخل نادي الزمالك يُعد السبب الرئيسي وراء تراجع نتائج الفريق، مشددًا على أن الأزمات المالية ليست العامل الوحيد في تدهور الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن الزمالك يعاني من افتقاد الرؤية الواضحة، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى الفريق ونتائجه، مؤكدًا أن التخطيط السليم هو أساس الاستقرار الفني والإداري.

وفيما يخص النادي الأهلي، وجّه عبد الجليل نصيحة لإدارته بالتفكير في التعاقد مع المهاجم الأردني يزن النعيمات، رغم تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، موضحًا أن صغر سن اللاعب يمثل عاملًا مهمًا، مع إمكانية التفاوض لتخفيض المقابل المادي، خاصة في ظل إهدار الأهلي مبالغ مالية كبيرة في صفقة الفرنسي موديست دون عائد فني يوازي التكلفة.

كما شدد على ضرورة اعتماد الأهلي على العناصر الشابة، وعلى رأسهم محمد عبدالله، معلنًا رفضه لفكرة التعاقد مع بابلو الصباغ، بسبب انشغاله بمجال الغناء إلى جانب كرة القدم.

وتحدث عبد الجليل عن حامد حمدان لاعب بتروجت، مؤكدًا أنه لاعب «سوبر» وسيكون إضافة قوية لأي من الأهلي أو الزمالك، نظرًا لصغر سنه وتمتعه بشخصية قوية داخل الملعب، واصفًا إياه بأنه مزيج من مروان عطية وأليو ديانج.

واختتم نجم الكرة المصرية السابق تصريحاته بتأكيده أن حامد حمدان يتفوق فنيًا على أليو ديانج بفارق كبير، معتبرًا أن اللاعب المالي يمتلك إمكانيات بدنية مميزة، لكنه يتسبب في إرباك زملائه بسبب كثرة التمريرات الخاطئة خلال المباريات.

