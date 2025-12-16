الدهون المشبعة في السمن النباتي تهدد الصحة، إليك البدائل الآمنة

18 حجم الخط

السمن النباتى من أشهر أنواع السمن على مستوى العالم، ويوجد منه أنواع عديدة، ويقدم بنكهات مختلفة ويزداد الإقبال على شرائه لسعره المناسب.

ورغم تحذيرات الأطباء من السمن النباتى إلا أن مازال هناك العديد من ربات البيوت فى مصر يستخدمونه فى الطهى.

مخاطر السمن النباتى على الصحة

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن السمن النباتى من الدهون الخطيرة والأحماض الدهنية المشبعة التى تدخل الجسم وتسبب تصلب الشرايين والأمراض الخطيرة، وذلك لأن السمن النباتي عبارة عن زيت وحقنه بالهيدروجين ليصبح صلب مثل السمن، مع إضافة النكهات والروائح الصناعية وجميعها مواد خطيرة على الجسم، لذا يجب الامتناع عن السمن النباتى واستبدالها بالزيت العادى أو السمن البلدى.

مخاطر السمن النباتى

الفرق بين السمن النباتى والبلدى

وأضاف نزيه، أن الفرق بين السمن النباتى والسمن البلدى إن السمن النباتي خالى من فيتامين أ وهذا الفيتامين يمنع تصلب الشرايين بينما السمن البلدى يحتوى على فيتامين أ وهو مهم للصحة، كما أنه يمنع مخاطر الدهون على الصحة، لذا يجب الإمتناع عن السمن النباتى وهناك العديد من البلاد المجاورة لنصر منعت بيع السمن النباتى ولكن للأسف مازالت تستخدم فى مصر.

السمن البلدى أفضل من الزبد البلدى

وتابع، أنه على ربات البيوت الحذر من هذا النوع من السمن واستبداله بالزيت أو السمن البلدى حفاظا على الصحة العامة لجميع أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن السمن البلدى أفضل من الزبدة البلدى لأن الزبد يحتوى على 85% دهون والباقى ماء كوليسترول لذا تذويب الزبد لعمل السمن صحى ومفيد لذا من الأفضل استخدام السمن البلدي حفاظا على الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.