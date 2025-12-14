سلامة الغذاء تحذر المواطنين من فيديوهات تحويل الزيوت المستعملة إلى زبدة

18 حجم الخط

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بيانا حول ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم بشكل مضلل وغير دقيق علميًا، إمكانية إعادة تدوير الزيوت المستعملة الناتجة عن المصانع الغذائية أو محلات قلي الطعام وتحويلها إلى زبدة أو دهون صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي أدلة علمية أو تحاليل مخبرية معتمدة، حيث إن هذه الزيوت المستعملة، خاصة زيوت القلي المتكرر، تتعرض أثناء الاستخدام لدرجات حرارة مرتفعة تؤدي إلى تحلل كيميائي يفقدها خواصها الطبيعية، مما يجعلها غير مقبولة شكلًا أو موضوعًا للاستهلاك.

وقالت الهيئة: إن المقاطع المتداولة بين فترة وأخرى، والتي تتضمن ادعاءات بعدم جودة وسلامة المنتجات الغذائية في الأسواق المصرية والتحذير من استهلاكها، تحتوي على معلومات غير صحيحة ولا تعكس الممارسات المعتمدة في البلاد، كما أن أنظمة الهيئة تمنع منعًا باتًا تداول أي نوع من المنتجات الغذائية التي قد تؤثر على صحة المواطن المصري، ولا تسمح بإدخال أي نوع من الزبد، سواء طبيعي أو نباتي أو خليط، إلى داخل البلاد إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والصحية.

وبينت أن الفرق التفتيشية في الهيئة تقوم بجولات رقابية دورية لمراقبة التزام المصانع والمخازن والنقاط البيعية باشتراطات سلامة الغذاء، لضمان صحة وسلامة المنتجات المنتجة.

كما تؤكد الهيئة أن جميع شحنات الزبدة المستوردة تم الإفراج عنها من الموانئ المصرية بعد اجتيازها كافة التحاليل والاختبارات الحسية والكيميائية والميكروبيولوجية في المعامل الحكومية المعتمدة، بما يتوافق مع اللوائح الفنية الملزمة للهيئة.

وتحذر الهيئة المستهلكين من الاعتماد على المعلومات غير الموثقة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتُهيب بجموع المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم. كما تواصل الهيئة متابعة مصانع الإنتاج ومخازن المواد الغذائية والنقاط البيعية بشكل دوري ومستمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشأة أو منتجات مخالفة أو مضرة بصحة المستهلك، مؤكدة التزامها الدائم بالحفاظ على سلامة الغذاء وحماية المستهلك، وتقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة عبر قنواتها الرسمية.

وفي حال وجود أي استفسارات أو الرغبة في تقديم شكاوى، يمكن التواصل مباشرة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء عبر القنوات الرسمية المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال منظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، حيث يتم التعامل مع الشكاوى بجدية وفاعلية وفق الإجراءات المعتمدة.

