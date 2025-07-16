طريقة عمل كفتة الأرز فى البيت بمكونات بسيطة

طريقة عمل كفتة الأرز، كفتة الأرز لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم عادة مع الصلصة والبطاطس.

وطريقة عمل كفتة الأرز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل، لإسعاد أفراد الأسرة حيث يعشقها الكبار والصغار.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل كفتة الأرز.

مكونات عمل كفتة الأرز:-

لتحضير الكفتة:

½ كيلو لحمة مفرومة يفضل تكون فيها نسبة دهن بسيطة

1 كوب أرز مصري مغسول ومنقوع لمدة 30 دقيقة

1 بصلة كبيرة مفرومة

1 حزمة بقدونس مفروم ناعم

½ حزمة شبت مفروم اختياري

½ حزمة كزبرة خضراء مفرومة

4 فصوص ثوم مهروس

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

1 ملعقة صغيرة كمون

زيت للقلي

لتحضير الصلصة

2 ملعقة كبيرة زيت

2 فص ثوم مفروم

2 كوب عصير طماطم

ملح وفلفل

رشة سكر صغيرة لكسر حموضة الطماطم

طريقة عمل كفتة الأرز:-

في كبة كهربائية أو مفرمة لحم، يتم فرم الأرز المنقوع مع البصل والثوم والخضرة جيدا.

يضاف اللحم المفروم والتوابل، ويفرم الخليط مرة أخرى حتى يصبح ناعم ومتجانس.

توضع العجينة في وعاء وتغطى وتترك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك.

بللي يديكى بقليل من الماء أو الزيت لتسهيل التشكيل.

شكلي الكفتة على هيئة أصابع متوسطة الحجم.

سخني زيت غزير في مقلاة على نار متوسطة.

اقلي أصابع الكفتة حتى تأخذ لون بني ذهبي.

ضعيها على ورق مطبخ لتصفية الزيت الزائد.

وفي حلة على النار، سخني الزيت وأضيفي الثوم حتى يصفر.

أضيفي عصير الطماطم والملح والفلفل ورشة سكر.

اتركي الصلصة حتى تتسبك (من 10 إلى 15 دقيقة).

ضعي الكفتة المقلية في الصلصة واتركيها تغلي 10 دقائق.

تقدم كفتة الأرز ساخنة مع أرز أبيض أو مكرونة وسلطة خضراء أو عيش بلدي.

لنجاح كفتة الأرز تأكدي من فرم المكونات جيدا للحصول على قوام ناعم ومتماسك.

لا تكثري من الأرز حتى لا تتفكك الكفتة.

يمكن تجميد الكفتة بعد تشكيلها وقبل القلي لاستخدامها لاحقًا.

طريقة عمل كفتة الأرز

ولعمل كفتة داود باشا

مكونات عمل كفتة داود باشا:-

½ كيلو لحم مفروم (ويفضل أن يكون مفروم مع القليل من الدهن)

1 بصلة متوسطة مبشورة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة قرفة (اختياري)

رشة جوزة الطيب (اختياري)

للصلصة:

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 كوب عصير طماطم طازج أو معلب

1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم (لزيادة كثافة الصلصة)

½ ملعقة صغيرة سكر (لتقليل حموضة الطماطم)

ملح وفلفل وبهارات حسب الذوق

كوب ماء ساخن

طريقة عمل كفتة داود باشا:-

في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور والبقدونس والملح والفلفل والبهارات.

اعجني الخليط جيدا حتى تتجانس المكونات.

شكلي الخليط على هيئة كرات صغيرة بحجم الجوز.

ضعي الكرات في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، وادخليها فرن متوسط الحرارة لمدة 10-15 دقيقة حتى تتماسك وتتحمر قليلا (أو يمكن قليها في الزيت إن أردت).

في قدر على النار، سخني الزيت أو السمن، وأضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم والسكر والتوابل.

دعي الصلصة تغلي 10 دقائق حتى تبدأ في التماسك.

أضيفي كرات الكفتة إلى الصلصة، ثم أضيفي الماء الساخن.

اتركي كفتة داود باشا على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الكفتة وتمتص نكهة الصلصة.

قدمي كفتة داود باشا ساخنة مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، أو الخبز البلدي، وسلطة خضراء أو سلطة زبادي بالنعناع.

يمكنك إضافة بطاطس مكعبات مقلية أو مسلوقة إلى الصلصة في آخر 10 دقائق من الطهي.

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