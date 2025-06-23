طريقة عمل كفتة داود باشا بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كفتة داود باشا، كفتة داود باشا من أنواع الكفتة الشهيرة التى تقدم فى مصر ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل كفتة داود باشا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كفتة داود باشا.

مكونات عمل كفتة داود باشا:-

½ كيلو لحم مفروم (يفضل أن يكون مخلوطًا بنسبة دهن بسيطة)

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

رشة قرفة (اختياري)

للصلصة:

2 ملعقة كبيرة زيت

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 كوب عصير طماطم طازج (أو كوب ونصف صلصة طماطم مع نصف كوب ماء)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

½ ملعقة صغيرة سكر (لتعديل الحموضة)

رشة قرفة أو بهارات مشكلة (اختياري)

طريقة عمل كفتة داود باشا:-

في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم مع البصل المفروم والبقدونس والبهارات جيدا.

شكلي الكفتة إلى كرات صغيرة بحجم الجوز.

يمكنك وضعها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة لتتماسك.

في مقلاة غير لاصقة، سخني ملعقة زيت وقلبي كرات الكفتة حتى تأخذ لون بني من جميع الجهات.

لا داعي لنضجها الكامل، فقط تحمير السطح.

في قدر متوسط، سخني ملعقة زيت أخرى، وشوّحي البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي حتى تظهر رائحته.

أضيفي عصير الطماطم، والملح، والفلفل، والسكر، وقلبي جيدا.

اتركي الصلصة تغلي لمدة 10 دقائق حتى تبدأ في التماسك قليلا.

أضيفي كرات الكفتة المحمرة إلى الصلصة.

غطي الوعاء واتركيه على نار هادئة لمدة 20–25 دقيقة، أو حتى تنضج الكفتة تماما وتتسبك الصلصة.

قدمي كفتة داود باشا ساخنة مع أرز أبيض مفلفل أو أرز بالشعرية، أو مع خبز بلدي وسلطة خضراء.

يمكنك إضافة مكعبات بطاطس مقلية مع الكفتة داخل الصلصة لمزيد من الغنى.

لأكلة صحية أكثر، اشوي الكفتة بدلا من تحميرها.

رشة صغيرة من القرفة في الصلصة تعطي نكهة مميزة.

طريقة عمل كفتة داود باشا

ولعمل كفتة الحاتى

مكونات عمل كفتة الحاتى:-

½ كيلو لحم مفروم (ويفضل أن يكون بنسبة دهون 20%)

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم جدا أو مبشورة

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة شطة (اختياري حسب الرغبة)

حفنة بقدونس مفروم ناعم (اختياري)

أسياخ خشبية أو معدنية (منقوعة في الماء إذا كانت خشبية)

طريقة عمل كفتة الحاتى:-

ضعى اللحم المفروم في وعاء عميق.

اضيفي البصل المبشور بعد تصفيته من الماء الزائد.

أضيفي البهارات والملح والفلفل والبقدونس.

اخلطي المكونات جيدا بيدك أو باستخدام محضرة الطعام حتى يتجانس الخليط تماما.

بللى يديك بالماء لتسهيل التشكيل.

خذي كمية من الخليط وشكليها على هيئة أصابع أو لفيها على الأسياخ.

يمكن شوي الكفتة على الفحم، أو في الفرن على حرارة عالية (220 درجة مئوية) لمدة 15-20 دقيقة.

لتحصلي على طعم الفحم، يمكنك وضع قطعة فحم مشتعلة في ورقة فويل داخل صينية الكفتة، ثم غلق الصينية لتأخذ الكفتة نكهة الشواء.

تقدم كفتة الحاتي مع العيش البلدي أو الخبز العربي، أو الطحينة أو سلطة الزبادي، أو أرز بالشيعرية أو البطاطس المحمرة، وشرائح الطماطم والبصل المشوي.

لضمان نجاح الكفتة استخدمي لحم طازج بنسبة دهون معتدلة للحصول على كفتة طرية.

كلما عجنتى الخليط أكثر، كانت الكفتة متماسكة أكثر.

ترك الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل الشوي يساعد في تثبيتها على السيخ.

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