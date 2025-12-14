استعدادات مكثفة بالقليوبية لانطلاق جولة إعادة انتخابات النواب

18 حجم الخط

أعلنت محافظ القليوبية رفع حالة الطوارئ لانطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس المقبلين في الداخل، حيث أعلنت المحافظة انتهاء الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، في إطار وقوف المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والالتزام الكامل بالحيادية والشفافية التامة.

استعدادات مكثفة بالقليوبية ورفع الطوارئ لانطلاق جولة إعادة انتخابات النواب

أوضح بيان صادر من محافظة القليوبية اليوم علي تأكيد مراجعة سلامة وجاهزية كافة المقار الانتخابية من حيث الإضاءة والنظافة وتوافر مياه الشرب، بالإضافة إلى تجهيز غرف عمليات فرعية وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

أوضح بيان محافظة القليوبية علي رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي، وتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، وتجهيز أماكن انتظار مناسبة، ومظلات، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر العملية الانتخابية.

وأكد بيان محافظة القليوبية أهمية التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين المقار الانتخابية من الداخل والخارج، والحفاظ على الأمن والنظام العام، والتعامل الفوري مع أي محاولات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية، بما يضمن إجراء جولة الإعادة في مناخ آمن ومستقر.

وشدد البيان على دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ التكليفات المقررة لانتخابات النواب بكل دقة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتواجد الميداني المستمر لرؤساء المدن والأحياء، مع سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو بلاغات ترد خلال فترة الانتخابات، والتنسيق الدائم مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية.

أهمية التنسيق مع قطاع الكهرباء لتوفير مولدات احتياطية في المقرات الانتخابية

وأكد بيان محافظة القليوبية على أهمية التنسيق مع قطاع الكهرباء لتوفير مولدات احتياطية ومنع انقطاع التيار الكهربائي، ومع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية بمحيط اللجان الانتخابية وتيسير وصول المواطنين.

وناشد بيان محافظة القليوبية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات الإعادة، مؤكدًا أن ممارسة الحق الانتخابي تمثل واجبًا وطنيًا ومشاركة حقيقية في دعم مسيرة الوطن الديمقراطية.

