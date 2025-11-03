الإثنين 03 نوفمبر 2025
محافظات

هطول أمطار على الإسكندرية وانتشار سيارات شفط الأمطار في الشوارع (فيديو وصور)

الاسكندريه
شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، هطول أمطار متوسطة على مناطق شرق وغرب المحافظة.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد سوء الأحوال الجوية بالمحافظة وهطول الأمطار. 

حرص الباعة الجائلون على الانصراف من الميادين والشوارع العامة هروبا من الأمطار خوفا من التسبب في خسائر لهم وسط تواجد مسئولي وتنفيذي أحياء المحافظة. 

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من اليوم استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية. 

 

وتم رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات  ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم للاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى. 

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

