منخفض جوي يعصف بالبلاد، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وأتربة تضرب المحافظات، وتحذير من البرق والرعد

حالة الطقس اليوم، تشهد البلاد اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وذلك بسبب تمركز منخفض جوي على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوي بارد متعمق في طبقات الجو العليا، وتكون أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم الخميس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الخميس لتصبح درجات الحرارة على السواحل الشمالية 23:24 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحري 25:26 درجة مئوية جنوب البلاد 27:23 درجة مئوية.



خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار تضرب شمال البلاد اليوم يصاحب ذلك انخفاض درجات الحرارة.



ومن المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا تزداد شدتها على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تقل حدتها كلما تقدمنا للمناطق الداخلية.



ويكون هناك فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من (مطروح -العلمين- الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ)، تمتد مساءً إلى مناطق من (الدقهلية-دمياط -بورسعيد)

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من (الغربية -المنوفية-الشرقية) وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.



نصائح لمواجهة الأمطار الرعدية اليوم الخميس

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، العديد من النصائح للمواطنين خاصة القاطنين فى السواحل الشمالية والوجه البحرى، وذلك لمواجهة موجة الطقس اليوم والأمطار الرعدية وجاءت كالآتي:



١-تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

٢-عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

٣-يفضَّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية اثناء العواصف الرعدية.

٤- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

٥-يفضًّل الوجود داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

أمطار مصحوبة برعد وبرق وأتربة ورمال

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية أنه قد يصاحب السحب الرعدية سقوط حبات البرد ونشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا وضربات للبرق مع السحب الرعدية.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم الخميس فى مدن مصر

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسكندرية:درجة الحرارة: 17 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13 و درجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 27

السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 26

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

