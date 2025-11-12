استمرار سقوط أمطار غزيرة على بورفؤاد (فيديو وصور)

18 حجم الخط

استمر سقوط الأمطار الغزيرة على مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد دون توقف مساء اليوم، مثلها مثل جميع المناطق ببورسعيد والتي تشهد سوءا كبيرا في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أشبه ما تكون بالسيول.

سقوط الأمطار الغزيرة المتواصلة ببورفؤاد، فيتو

ورصدت فيتو سقوط الأمطار وتراكمها في الشوارع، بمنطقة مساكن محمد علي بمدينة بورفؤاد، مما تسبب في إعاقة حركة السيارات في بعض الشوارع، كما تسبب في غمر جزء كبير من السيارات في المياه المتجمعة في الشوارع.

سقوط الأمطار الغزيرة المتواصلة ببورسعيد ، فيتو

ومن جانبه أصدر اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد توجيهاته العاجلة إلى رؤساء الأحياء وبورفؤاد والجهات المعنية بضرورة الانتشار الميداني الفوري لسيارات ومعدات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، لضمان سرعة التعامل مع آثار مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمركبات

سقوط الأمطار الغزيرة المتواصلة ببورسعيد ، فيتو

سقوط أمطار غزيرة على محافظة بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد على رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات بالأحياء وبورفؤاد والتنسيق الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي بلاغات قد ترد من المواطنين.

سقوط الأمطار الغزيرة المتواصلة ببورفؤاد، فيتو

وشدد "اللواء محب حبشي" على أهمية تواجد رؤساء الأحياء والمسؤولين التنفيذيين ميدانيًا في الشوارع والميادين، لمتابعة أعمال شفط وسحب المياه والتأكد من عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة داخل المحافظة.

