الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء أمس حتى صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار على مناطق شرق ووسط وغرب المحافظة مع بدء نوة المكنسة. 

ارتفاع مفاجئ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة، ورفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات فى كافة الميادين لرفع أي تراكمات للمياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في طقس اليوم الخميس، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.


خرائط الأمطار

وتوقعت أن يشهد الطقس فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من (مطروح - العلمين - الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ) تمتد مساءً إلى مناطق من الدقهلية - دمياط - بورسعيد، على فترات متقطعة.

وفى سياق متصل، قام المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية شملت قطاع الحملة الميكانيكية والورش وقطاع المعامل المركزية.

وخلال الجولة، شهد المهندس "سامي قنديل" اصطفاف السيارات والمعدات، واطّلع على جاهزيتها الفنية في إطار الاستعداد للنوة القادمة، مؤكدًا أهمية الجاهزية التامة وسرعة الاستجابة للتعامل مع أي طوارئ محتملة.

كما تابع  أعمال الصيانة الدورية ومستوى استعداد فرق العمل، مشيدًا بجهود العاملين والفنيين في الحفاظ على كفاءة المعدات واستمرارية التشغيل، وموجهًا بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار منظومة الصرف الصحي في جميع مناطق المحافظة.

 

وتفقد “قنديل” كذلك المعامل المركزية، حيث اطمأن على دقة نتائج التحاليل وجودة العينات، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة والحرص على تطوير الأداء الفني للعاملين.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة الاستمرار في رفع معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل، مؤكدًا أن الجهود الحالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في الاستعداد الجيد لموسم الأمطار وتطوير مرافق الصرف الصحي لخدمة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس سامي قنديل الصرف الصحي الاسكندرية

مواد متعلقة

ارتفاع مفاجئ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة

59 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

الأكثر قراءة

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

القاهرة تصل لـ25 مئوية، درجات الحرارة غدا الخميس

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)

انفجار ضخم يهز منطقة كاجيتهانة في إسطنبول التركية

بداية انقلاب كبير، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الناموس في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

المزيد
الجريدة الرسمية