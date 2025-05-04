الأحد 04 مايو 2025
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محافظات

دمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط أمطار (صور)

أمطار غزيرة على دمياط
أمطار غزيرة على دمياط

شهدت محافظة دمياط، صباح اليوم، موجة من الطقس السيئ، تمثلت في سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وبرق ورعد على فترات متقطعة بمناطق متفرقة من المحافظة، إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتسببت الأحوال الجوية في ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط ونهر النيل، ما دفع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لأي طارئ.

مياه الشرب تدفع بسيارتها لشفط مياه الشوارع
مياه الشرب تدفع بسيارتها لشفط مياه الشوارع

 

 

من جانبها، دفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بعدد من سيارات شفط المياه، بينها سيارة سيول، للعمل على رفع التراكمات وتسهيل الحركة المرورية، خاصة في الشوارع الرئيسية.

وأكد المهندس مجدي عطا الله، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أنه تمت السيطرة على الوضع، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال تصريف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية، مع استمرار العمل في الشوارع الفرعية لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها.

 

تعليم دمياط يؤجل امتحانات النقل بسبب الطقس

ومن ناحية أخرى، أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، تأجيل الامتحانات الشهرية المقررة لصفوف النقل التي كان مقرر إجراءها  يومي الأحد والاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن تعقد جميع الامتحانات المؤجلة يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025، حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين.

 

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