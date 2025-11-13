ثلوج ورعد وبرق وأمطار غزيرة، نوة المكنسة تضرب الإسكندرية بقوة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار رعدية غزيرة وتساقط الثلوج على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة مع بدء نوة المكنسة.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد سوء الأحوال الجوية والرياح القوية والأمطار الغزيرة والرعد والبرق منذ الساعات الأولى من عدم الاستقرار الجوي بالإسكندرية.

وتتصاعد حدة الطقس الآن مع رياح شديدة وأمطار كثيفة تتساقط على فترات، مصحوبة بومضات البرق ودويّ الرعد، في مشهد يؤكد وصول نوة المكنسة إلى ذروتها.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة، ورفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات فى كافة الميادين لرفع أي تراكمات للمياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في طقس اليوم، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



خرائط الأمطار

وتوقعت أن يشهد الطقس فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من (مطروح - العلمين - الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ) تمتد مساءً إلى مناطق من الدقهلية - دمياط - بورسعيد، على فترات متقطعة.

وفى سياق متصل، قام المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية شملت قطاع الحملة الميكانيكية والورش وقطاع المعامل المركزية.

وخلال الجولة، شهد المهندس "سامي قنديل" اصطفاف السيارات والمعدات، واطّلع على جاهزيتها الفنية في إطار الاستعداد للنوة القادمة، مؤكدًا أهمية الجاهزية التامة وسرعة الاستجابة للتعامل مع أي طوارئ محتملة.

كما تابع أعمال الصيانة الدورية ومستوى استعداد فرق العمل، مشيدًا بجهود العاملين والفنيين في الحفاظ على كفاءة المعدات واستمرارية التشغيل، وموجهًا بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار منظومة الصرف الصحي في جميع مناطق المحافظة.

وتفقد “قنديل” كذلك المعامل المركزية، حيث اطمأن على دقة نتائج التحاليل وجودة العينات، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة والحرص على تطوير الأداء الفني للعاملين.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة الاستمرار في رفع معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل، مؤكدًا أن الجهود الحالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في الاستعداد الجيد لموسم الأمطار وتطوير مرافق الصرف الصحي لخدمة المواطنين.

وتبدأ ذروة الحالة خلال الساعات القادمة مع تكاثر للسحب الركامية على سواحل ( مطروح - العلمين - الضبعة - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد ) يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.. كما يصاحب ذلك تيارات رياح هابطة قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة والتحذير من الصواعق الرعدية وسقوط اللوحات الإعلانية والأشجار نتيجة تيارات الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية... جاري المتابعة.

