الإثنين 15 ديسمبر 2025
طريقة عمل تارت الفراولة بالكاسترد فى خطوات بسيطة

تارت الفراولة بالكاسترد
طريقة عمل تارت الفراولة، تارت الفراولة بالكاسترد من أشهر وألذ الحلويات العالمية، ويتميز بمذاقه الناعم وشكله الأنيق الذي يناسب المناسبات العائلية وأعياد الميلاد والعزومات.

وطريقة تعامل تارت الفراولة، سهلة وبسيطة ويجمع هذا التارت بين قاعدة البسكويت الهشة أو العجينة المقرمشة، وحشو الكاسترد الكريمي، والفراولة الطازجة التي تضيف نكهة منعشة وشمل شهى.

وتقدم الشيف نورهان القاضى طريقة عمل تارت الفراولة بالكاسترد.

مكونات عمل تارت الفراولة بالكاسترد:-

2 كوب دقيق أبيض

½ كوب زبدة باردة مقطعة مكعبات

¼ كوب سكر بودرة

بيضة واحدة

½ ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

مكونات حشو الكاسترد

2 كوب حليب كامل الدسم

3 ملاعق كبيرة نشا

½ كوب سكر

2 صفار بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة زبدة اختياري لمذاق أغنى

مكونات التزيين

2 كوب فراولة طازجة مقطعة

2 ملعقة كبيرة مربى فراولة

ملعقة صغيرة ماء ساخن

طريقة عمل تارت الفراولة بالكاسترد 
طريقة عمل تارت الفراولة بالكاسترد:-

  • في وعاء عميق، يخلط الدقيق مع السكر البودرة ورشة الملح.
  • تضاف الزبدة الباردة وتفرك بالأصابع حتى يصبح الخليط رملي القوام.
  • تضاف البيضة والفانيليا ويعجن الخليط بخفة حتى تتكون عجينة متماسكة.
  • تغلف العجينة وتترك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح.
  • تفرد العجينة وتوضع في قالب التارت مع الضغط على الجوانب جيدا.
  • يثقب القاع بالشوكة ويخبز في فرن مسخن مسبقا على 180 درجة مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.
  • يترك ليبرد تماما.
  • في قدر على نار متوسطة، يخلط الحليب مع السكر والنشا جيدا.
  • يضاف صفار البيض مع التقليب المستمر.
  • يرفع الخليط على النار مع التحريك المستمر حتى يتكاثف.
  • تضاف الفانيليا والزبدة، ثم يرفع من على النار.
  • يغطى الكاسترد بكيس بلاستيك ملاصق لسطحه ويترك ليبرد.
  • يوزع الكاسترد البارد داخل قاعدة التارت بالتساوي.
  • ترص شرائح الفراولة فوق الكاسترد بشكل دائري أو حسب الرغبة.
  • تخلط مربى الفراولة مع الماء الساخن وتدهن الفراولة لإضفاء لمعان جذاب.
  • يوضع التارت في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.
  • لنجاح تارت الفراولة بالكاسترد، يفضل استخدام فراولة طازجة وثابتة للحصول على أفضل شكل ومذاق.
  • يجب أن تكون الزبدة باردة عند تحضير العجينة للحصول على قوام هش.
  • لا تفرط في خبز قاعدة التارت حتى لا تصبح جافة.
  • يمكن استبدال الفراولة بالتوت أو المانجو حسب الرغبة.
طريقة عمل الكب كيك، حلوى بسيطة وسريعة التحضير

طريقة عمل تشيز كيك التفاح والقرفة، نكهة شتوية ساحرة

