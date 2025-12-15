القبض على متهم بقتل طليقة أحد أقاربه بسبب خلافات أسرية في البدرشين

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل سيدة في منطقة البدرشين، وذلك على خلفية خلافات أسرية مع طليقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل أحد المحال التجارية بمنطقة البدرشين.

على الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة تعود إلى ربة منزل مصابة بعدة طعنات وإصابات متفرقة، وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

وبدأ فريق المباحث في جمع المعلومات وسماع أقوال أسرة الضحية، إضافة إلى فحص كاميرات المراقبة واستجواب مالك المحل.

وخلال التحريات، تبين أن القاتل هو أحد أقارب طليق المجني عليها، وأن خلافات أسرية وراء ارتكاب الجريمة.

ونجحت قوات الأمن في تحديد هوية المتهم وضبطه بعد ساعات من ارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة بالكامل.

