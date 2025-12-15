الإثنين 15 ديسمبر 2025
القبض على متهم بقتل طليقة أحد أقاربه بسبب خلافات أسرية في البدرشين

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل سيدة في منطقة البدرشين، وذلك على خلفية خلافات أسرية مع طليقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

أخبار الحوادث اليوم: تطور جديد بمحاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا.. فيديو يقود الشرطة لضبط تاجري مخدرات ببولاق الدكرور.. الإدارية العليا ترفض طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب بسوهاج

ضبط عامل بتهمة التعدي على صبي في الغربية بعد تداول فيديو على وسائل التواصل

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل أحد المحال التجارية بمنطقة البدرشين.

على الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة تعود إلى ربة منزل مصابة بعدة طعنات وإصابات متفرقة، وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

وبدأ  فريق المباحث في جمع المعلومات وسماع أقوال أسرة الضحية، إضافة إلى فحص كاميرات المراقبة واستجواب مالك المحل.

وخلال التحريات، تبين أن القاتل هو أحد أقارب طليق المجني عليها، وأن خلافات أسرية وراء ارتكاب الجريمة.

ونجحت قوات الأمن في تحديد هوية المتهم وضبطه بعد ساعات من ارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة بالكامل.

جريمة البدرشين مقتل سيدة في الجيزة خلافات أسرية القبض على القاتل مديرية أمن الجيزة النيابة العامة

