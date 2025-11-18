محافظ الإسماعيلية يفتتح الجناح الثالث بالقرية الأوليمبية

18 حجم الخط

افتتح اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم، الجناح الثالث بالقرية الأوليمبية بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمنشآت الرياضية وبما يتماشى مع توجهات الدولة للاهتمام بالبنية التحتية للرياضة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومحافظو الشرقية، الدقهلية، دمياط، الجيزة، القليوبية، وعدد من السفراء والدبلوماسين والملحقين العسكريين.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

إضافة مهمة للقدرات القرية الأوليمبية

وأكد المحافظ لضيوفه خلال جولته أن افتتاح الجناح الجديد يمثل إضافة مهمة لقدرات القرية الأوليمبية التي تعد صرحًا رياضيًّا متكاملًا.

وأشار إلى أن القرية أصبحت أكثر استعدادًا لاستقبال المعسكرات الرياضية والبطولات، بما يدعم مكانة الإسماعيلية كأحد أهم المقاصد الرياضية والسياحية في مصر.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

تفقد التجهيزات الداخلية للجناح

وتفقد المحافظ التجهيزات الداخلية للجناح، والتي تشمل ٢٨ غرفة فندقية تسع ٥٦ فرد، مجهزة على أعلى مستوى، إلى جانب اعتماد السخانات الشمسية كخطوة رائدة لاستخدام الطاقة النظيفة في المنشآت الرياضية، وهو ما يعكس توجه المحافظة نحو ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة.

وأثنى محافظ الإسماعيلية على جهود فرق العمل والإدارات المختصة التي نجحت في تنفيذ التطوير وفق معايير الجودة المطلوبة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المزيد من مشروعات التطوير لخدمة شباب الإسماعيلية وزائريها.



