أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 275 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 275، الصادر في 7 ديسمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات.

-قرارات وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة السياحة والآثار، بصفتهم الوظيفية كل في دائرة احتصاصه. وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۷ بتنظيم الشركات السياحية والقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ شركات السياحة لرحلات العمرة والقانون رقم ٨٤ لسنة ۲۰٢٢ بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وقرار وزير العدل بنقل مأمورية الشهر العقاري بالموسكي من شارع الشيخ ريحان بعابدين إلى مول المواردي بحي السيدة زينب بالقاهرة. وإنشاء مأمورية للشعر العقاري باسم "مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بمدينة برج العرب الجديدة. وإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق برج العرب الجديدة المميز"

وقرار وزير العدل بنقل مقر محكمة الوادي الجديد الابتدائية وبعض المقرات التابعة لها إلي مقرها الجديد بمجمع محاكم الخارجة طريق الخارجة أسيوط. ونقل مقر "فرع توثيق ثاني العامرية" لحي العامرية أول.

-وقرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. والأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



وقرارات وزارة الداخلية بإبعاد يونس عبد الله مسعود أبن شلوف، ليبي الجنسية مواليد 1984ـ خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وإبعاد جوديث أكوث أوهوري، كينية الجنسية مواليد 1992، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.



-وقرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية



