الوقائع المصرية، 197 عاما من التوثيق الرسمي في مسيرة بدأت من مطبعة بولاق

18 حجم الخط

جريدة الوقائع المصرية ، أول جريدة رسمية تصدر فى مصر، وثانى جريدة عربية وإسلامية تصدر باللغة العربية، وصدرت أيضا باللغة التركية، أصدرها الوالي محمد علي وصدر العدد الأول منها فى مثل هذا اليوم 3 ديسمبر عام 1928 وكانت توزع على موظفى الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات.

وترجع قصة إصدار جريدة الوقائع المصرية بعد أن استقرت النظم التي وضعها محمد على في حكم البلاد أصدر جريدة باسم "جورنال الخديوي" تجمع فيه أخبار الأقاليم والمصالح وتوزع على المصالح والدواوين فقط..لكنه تيقن بعد ذلك إلى أن معرفة الأخبار يجب ألا تقتصر على رجال الحكومة فقط وأن الرعية في حاجة إلى أن ترى إنجازات سياسته في الدولة فأصدر جريدة " "الوقائع المصرية " لتصبح هى الجريدة الرسمية للبلاد.

الدكتورة نجوى كامل

عن جريدة الوقائع المصرية وفى كتاب بعنوان "تاريخ الصحافة المصرية " كتبت الدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية إعلام القاهرة تقول: في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر 1828 أصدر محمد على جريدة الوقائع المصرية، وتولت طباعتها مطبعة بولاق التي وضع حجر أساسها عام 1819، وصدر عنها العديد من المنشورات والبيانات الحكومية، وكانت جميعها تحت اشراف محمد علي فهمي لا تطبع أى شيء إلا بإذن خاص من الوالى وفقا لمنشور أصدره عام 1823.

مطبعة بولاق أول مطبعة رسمية

وتعتبر مطبعة بولاق التى تسمى المطابع الأميرية الآن أول مطبعة رسمية حكومية تنشأ فى مصر وأنشأها الوالى محمد على عام 1820 وكانت المطبعة جزءا من مشروع تنموى كبير أقامه محمد على الذى فكر فى الطباعة منذ عام 1815 حينما أرسل أول بعثة رسمية إلى مدينة ميلانو بايطاليا برئاسة نيقولا المسابكى لتعلم الطباعة وحينما عاد من بعثته تم تشكيل أول مطبعة فى مصر.

بقايا مطبعة بولاق بمكتبة الإسكندرية

بدأت مطبعة بولاق الإنتاج بنشر أول مطبوعاتها وكان قاموسا إيطاليا وقد طبع اسم المطبعة على غلاف القاموس باسم مطبعة صاحب السعادة وكان يكتب أسفل كل صفحة عبارة تم الطبع فى بولاق بمعرفة صاحب السعادة حتى اختار محمد على نفس المطبعة عام 1928 لطبع أول صحيفة مصرية هى الوقائع المصرية.

وزعت على كبار رجال الدولة

ظهرت جريدة الوقائع المصرية باللغتين التركية والعربية فى أربع صفحات، حيث تقسم الصفحة إلى عمودين الأيمن منها باللغة التركية والأيسر ترجمة بالعربية، ووزعت نسخ الوقائع على العلماء وكبار رجال الدولة من المدنيين والعسكريين وعلى تلاميذ المدارس، كما أرسلت إلى السودان والشام وكريت والحجاز وإلى المبعوثين في الخارج وقصر محمد على الاشتراك فيها على من يبلغ راتبه 1000 قرش فأكثر.

الوقائع الرسمية

صدرت جريدة الوقائع المصرية بإخراج بدائى بسيط ونشرت الكلمات بدون النقط ولا الهمزات ولا الفصلات، ولم تختص الوقائع المصرية بأخبار الأقاليم وحدها بل تضمنت أخبار المجالس والدواوين بالعاصمة والأنشطة الحكومية والعسكرية والقضايا الهامة التي تتصل بالشرع والعرف وبعض الموضوعات الأدبية والسياسة الخارجية، وانعدمت فيها المقالات والأحاديث وباقى الفنون الصحفية، وكانت تعرض مسودات الطبع على الوالى قبل طباعتها.

رفاعة الطهطاوى يتولى الجريدة

في عام 1842 أصدر مجلس الشورى بناء على رغبة الوالى تطوير الوقائع المصرية بإضافة الاخبار الداخلية والحوادث الخارجية والموضوعات الأدبية وتولى رفاعة الطهطاوى رئاسة تحريرها الذى كان عائدا لتوه من أوروبا، فقام رفاعة الطهطاوى بتطوير الوقائع المصرية من حيث الشكل والمضمون والأسلوب وجعل الأخبار المصرية هى المادة الأساسية فى الصحيفة بدلا من التركية، كما أحيا المقال السياسى عبر افتاحيته فيها، وفى عهده ــ وقت إشرافه عليها ـــ أصبح للجريدة محررون من الكتاب.

توقفت جريدة الوقائع المصرية عن الصدور لمدة ثلاث سنوات لانشغال الوالى بأطماعه بالرغم من تحسن أسلوب الوقائع في عهد الطهطاوى،حيث أخذت اللغة العربية مكان الصدارة في العمود الأيمن من الصفحات، واستمر الطهطاوى رئيسا لتحريرها حتى أبعده عن الجريدة الخديوى عباس الأول عام 1850.

محمد عبده يترأس الجريدة الرسمية

في عام 1880 تولى الشيخ محمد عبده رئاسة تحرير الوقائع المصرية بدءا من العدد 933، ومع بدء الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 تحولت الوقائع المصرية من صحيفة حكومية إلى صحيفة شعبية يومية على يد الشيخ محمد عبده الذى نجح في أن يجعل من الجريدة منبرًا للدعوة للإصلاح، والعناية بالتعليم، وأصبحت تصدر يوميا وبلغت عصرها الذهبى وتضمنت نقدا لتقارير المصالح وأحكام المحاكم، وعرفت الجريدة فى عهده نظام الإعلان، الذي قدر بقرشين للسطر الواحد في حين أن الجريدة كانت تباع العدد بقرش واحد، أى عشرة مليمات.

مبنى المطابع الأميرية بالقاهرة

واستمرت الوقائع المصرية في الصدور حتى يومنا هذا وهى تختص بنشر القوانين والأحكام والمعاهدات، وهى تصدر يوميا عدا يوم الجمعة والاجازات الرسمية وتتضمن المواد التى ينشرها مجلس الوزراء والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين، كما تصدر قرارات شهر الأندية والجمعيات وتشكيل مجالس اداراتها وفقد الشيكات، إضافة إلى موضوعات أخرى تقتضى القرارات والقوانين ضرورة نشرها، ولا يصبح القرار نافذا إلا بعد نشره فيها وتطبع فى المطابع الأميرية بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.