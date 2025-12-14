الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 281 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الإسكان شريف
وزير الإسكان شريف الشربيني، فيتو
18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 281، الصادر في 14 ديسمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الصناعة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي.
-قرار وزارة الإسكان والمرافق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بالحي الثامن بالعاصمة الإدارية لإقامة مشروع سكني عمراني متكامل.
قرارات وزارة الصناعة، بإلزام المنتجون والمستوردون للسلع الكيميائية بالإنتاج طبقًا للمواصفات. ومنحهم مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم. كما يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.
قرار وزارة التنمية المحلية بمنح تخفيض نحو 50% على تراخيص المحلات.

 


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 275 بجريدة الوقائع المصرية

الوقائع المصرية، 197 عاما من التوثيق الرسمي في مسيرة بدأت من مطبعة بولاق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرار وزارة الإسكان جريدة الوقائع المصرية اهم القرارات الحكومية اليوم أهم القرارات الحكومية قرارات وزارة الصناعة قرار وزارة التنمية المحلية

مواد متعلقة

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 275 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 270 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 264 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 261 بجريدة الوقائع المصرية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

مواعيد عرض مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على منصة شاهد

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

مانشستر سيتي يتقدم على كريستال بالاس بهدف هالاند في الشوط الأول

أبطل أكذوبة معاداة السامية، مسلم ينقذ عشرات اليهود من الموت في هجوم أستراليا، فما القصة؟

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads