أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 281 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 281، الصادر في 14 ديسمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الصناعة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي.

-قرار وزارة الإسكان والمرافق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بالحي الثامن بالعاصمة الإدارية لإقامة مشروع سكني عمراني متكامل.

-وقرارات وزارة الصناعة، بإلزام المنتجون والمستوردون للسلع الكيميائية بالإنتاج طبقًا للمواصفات. ومنحهم مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم. كما يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.

-وقرار وزارة التنمية المحلية بمنح تخفيض نحو 50% على تراخيص المحلات.





