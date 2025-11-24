الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 264 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 264، الصادر في 24 نوفمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة القليوبية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
-قرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ 85 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ورد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا 
وقرارات وزارة الداخلية بإبعاد 3 سوريات، تقى أيمن السيد أحمد، مواليد 2004، وريم محمد المقداد، مواليد 2004، وسوسن محمد المقداد، مواليد 2005، من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وإبعاد عثماني كابوري، بوركيني مواليد 1999، وسمية محمد عثمان محمد، سودانية مواليد 1964، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. 
قرار محافظة القليوبية باعتماد أعمال اللجان الفرعية، المشكلة بقرار المحافظة رقم 964 لسنة 2025، لحصر وتقييم وتصنيف المناطق بنطاق المحافظة، وذلك بعد توزيع الدرجات على المعايير الرئيسية، وتحديد الوزن النسبى للعناصر الفرعية طبقًا للضوابط الواردة بالكتاب الدوري.

-وقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 261 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 256 بجريدة الوقائع المصرية

 


 

