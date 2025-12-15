معهد كييف الدولي: 75% من الأوكرانيين يرفضون تقديم تنازلات كبرى من أجل السلام

18 حجم الخط

قال معهد كييف الدولي اليوم الإثنين: إن 75% من الأوكرانيين يرفضون تقديم تنازلات كبرى من أجل السلام.

زيلينسكي يصل إلى برلين للقاء مسؤولين أمريكيين

ذكرت تقارير إعلامية أمس الأحد، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصل إلى ألمانيا للقاء مسؤوليين أمريكيين هناك.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "بيلد" أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وصلا إلى برلين ضمن الوفد الأمريكي لإجراء مفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي على قناته في تلجرام: "أنا موجود بالفعل في ألمانيا. من المقرر عقد اجتماع مع فريق التفاوض الأمريكي. نركز على كيفية ضمان أمن أوكرانيا بشكل موثوق".

ووفقا لمعلومات صحيفة بيلد، من المتوقع أن تستمر المحادثات في برلين يومين.

ومن جانبها، قالت مصادر حكومية ألمانية في وقت سابق: إن محادثات تمهيدية ستُعقد الأحد مع مستشارين في السياسة الخارجية، بمن فيهم ممثلون عن الولايات المتحدة وأوكرانيا.

مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية

وبحسب صحيفة بيلد، من المقرر عقد اجتماع بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس وزيلينسكي اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يصل رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلى برلين.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني سيلتقي زيلينسكي في برلين في 15 ديسمبر لإجراء محادثات حول حل النزاع في أوكرانيا، مع انضمام عدد من قادة الاتحاد الأوروبي والناتو إلى المناقشات.

