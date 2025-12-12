الرئيس الأمريكى ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ سنوات.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "في الواقع، باستثناء زيلينسكي، فإن الناس سعداء للغاية بفكرة الاتفاق"، موضحًا أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى حل لتسوية الأزمة

وأضاف ترامب خلال كلمة أخرى: “لا نريد إضاعة الكثير من الوقت. نعتقد أن هذا أمر سلبي. نريد حل هذه القضية.. نحن قريبون جدًّا من التوصل إلى اتفاق مع روسيا، وقريبون جدًّا أيضًا من التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا”.

وتابع: “سنذهب إلى اجتماع يوم السبت في أوروبا إذا اعتقدنا أن هناك فرصة جيدة للنجاح، ولا نريد إضاعة الكثير من الوقت”.

يأتي ذلك بعد استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 ديسمبر الجاري بالكرملين، للمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا مرتبطة بمناقشة خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا. ووفق تصريحات بوتين، قسم الجانب الأمريكي نقاط الخطة الـ 27 إلى أربع حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

