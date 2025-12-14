الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي يصل إلى برلين للقاء مسؤولين أمريكيين

زيلينسكي
زيلينسكي
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن  الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصل إلى ألمانيا للقاء مسؤوليين أمريكيين هناك.

زيلينسكي يصل إلى برلين للقاء مسؤولين أمريكيين 

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة "بيلد" أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وصلا إلى برلين ضمن الوفد الأمريكي لإجراء مفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي على قناته في تلجرام: "أنا موجود بالفعل في ألمانيا. من المقرر عقد اجتماع اليوم مع فريق التفاوض الأمريكي. نركز على كيفية ضمان أمن أوكرانيا بشكل موثوق".

ووفقا لمعلومات صحيفة بيلد، من المتوقع أن تستمر المحادثات في برلين يومين. 

ومن جانبها قالت مصادر حكومية ألمانية إن محادثات تمهيدية ستُعقد يوم الأحد مع مستشارين في السياسة الخارجية، بمن فيهم ممثلون عن الولايات المتحدة وأوكرانيا.

مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية 

وبحسب صحيفة بيلد، من المقرر عقد اجتماع بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس وزيلينسكي يوم الاثنين. 

ومن المقرر أن يصل رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلى برلين مساء ذلك اليوم.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني سيلتقي زيلينسكي في برلين في 15 ديسمبر لإجراء محادثات حول حل النزاع في أوكرانيا، مع انضمام عدد من قادة الاتحاد الأوروبي والناتو إلى المناقشات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي برلين التسوية الأوكرانية كوشنر الرئيس الأمريكى ويتكوف

مواد متعلقة

أردوغان حول جهود التسوية في أوكرانيا: "السلام ليس ببعيد ونحن نرى ذلك"

الرئيس الأمريكى ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

هيئة البث الإسرائيلية: كوشنر طلب انتقال مقاتلي حماس المحاصرين في رفح لمنطقة بغزة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

شاهد، أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads