الإثنين 15 ديسمبر 2025
الدفاع الروسية: إسقاط 545 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

مسيرات، أرشيفية
مسيرات، أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، عن إسقاط 545 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني صباح اليوم الإثنين أنه أسقط 133 مسيرة روسية في جنوب البلاد وشرقها.

أكبر هجمات روسيا منذ بدء الحرب

في غضون ذلك، قال قائد الجيش الأوكراني أمس الأحد: “نتصدى لأكبر هجمات روسية منذ بدء الحرب على طول خط الجبهة. الوضع بميرنوجراد بدونيتسك معقد للغاية.. نواصل استهداف منشآت النفط الروسية التي تغذي القوات المعادية في أوكرانيا”.

سلام دائم وليس هدنة مؤقتة مع أوكرانيا

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة الماضي، أن روسيا تعمل من أجل تحقيق سلام دائم وليس من أجل هدنة مؤقتة مع أوكرانيا.

جاء ذلك خلال تعليق بيسكوف على “القناة الأولى” الروسية على تقارير تفيد باحتمال إجراء فلاديمير زيلينسكي استفتاءات بشأن القضايا الإقليمية.

وقال: “إذا كان الحديث يدور عن اختلاق ذريعة للمطالبة بوقف إطلاق النار، أو استراحة (محارب)، أو توقف على الجبهة، فهذا لن ينجح، بطبيعة الحال. لأننا نريد العمل من أجل السلام، وليس من أجل هدنة”.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف بيسكوف: “الهدنة هي استراحة، هي خداع آخر، هي مماطلة أخرى، هي تضليل. نحتاج إلى سلام مضمون طويل الأجل مفهوم للجميع ومضمون باتفاقيات موثوقة. هذا ما نريده”.

إجراء "استفتاء عموم أوكراني" بشأن القضايا الإقليمية

ويأتي هذا التصريح بعد أن أفادت تقارير إعلامية، نقلا عن قناة “أوبشيستفينويه” التلفزيونية، بأن زيلينسكي أقر بإمكانية إجراء “استفتاء عموم أوكراني” بشأن القضايا الإقليمية.

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن أي مبادئ تهدف فقط إلى الحصول على استراحة مؤقتة على الجبهة لن تكون مقبولة بالنسبة لـ روسيا، معربًا عن سعي بلاده لتحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة.  

