شيخ الأزهر يستقبل رئيس التنظيم والإدارة لبحث توفير احتياجات التعليم الأزهري قبل الجامعي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ حيث تم استعراض ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذيَّة لتوفير احتياجات التعليم الأزهري قبل الجامعي من المعلمين والمعلمين المساعدين.

جودة العمليَّة التعليمية في الأزهر واستدامة تطويرها

وخلال اللقاء، أعرب فضيلته عن تقديره للتعاون المثمر بين الأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف هذا التعاون لتوفير الكوادر التَّعليمية والإدارية المطلوبة، وبما ينعكس إيجابًا على جودة العمليَّة التعليمية في الأزهر واستدامة تطويرها.

ومن جانبه، أكَّد المهندس حاتم نبيل خلال اللقاء، سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أنَّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يواصل استكمال الخطوات التنفيذيَّة اللازمة لتوفير الاحتياجات المعتمدة من الأزهر، بما يسهم في دعم المنظومة التعليميَّة بالأزهر الشريف وتلبية متطلبات المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهوريَّة.

التنسيق المستمر بين الأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويأتي هذا اللقاء في إطار التَّنسيق المستمرِّ بين الأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومتابعة ما يتم تنفيذه من إجراءات وفق الضوابط المنظمة وخطط الدولة الرامية إلى الارتقاء بقطاع التعليم وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري.

وفي وقت سابق استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، مجموعة من الطلاب الوافدين الملتحقين بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده؛ بحضور عدد من قيادات المدرسة والمعلمين والإداريين.

