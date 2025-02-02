وظائف الحكومة 2025.. 36 وظيفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.. الموعد والتخصصات والاوراق المطلوبة.. نصائح اثناء رفع الاوراق بموقع بوابة الوظائف الحكومية

يبحث العديد من الشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا والباحثين عن فرص عمل حول موعد بدء التقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي وخطوات التقديم

ومن خلال السطور نستعرض الاوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي وخطوات التقديم وأسباب رفض الاوراق والتخصصات المطلوبة.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة لشغل (36) وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ويبحث الراغبين في التقديم، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025





الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025

وبشأن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025،أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين 36 موظفًا في عدد من التخصصات

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025

وعن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025 تشمل ما يلي:

مؤهل عال هندسي تخصص كهرباء اتصالات

ـ بكالوريوس تجارة تخصص شعبة المحاسبة

ـ بكالوريوس تجارة تخصص شعبة محاسبة انجليزي

- بكالوريوس تجارة تخصص (المحاسبة) أو ما يعادله

ـ مؤهل عال فى مجال الحاسبات والمعلومات يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

ـ مؤهل عال هندسي تخصص مدني

ـ مؤهل عال هندسي تخصص كهرباء

ـ مؤهل عال هندسي تخصص ميكانيكا

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام

ـ ألا يقل التقدير العام عن جيد

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي تشمل ما يلي:



* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

* إيصال الإيداع البنكي

الوظائف المطلوبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وتتضمن المسابقة الإعلان عن حاجة الجهاز لشغل عدد (29) في وظائف مهندس ثالث في تخصصات (كهرباء اتصالات، ميكانيكا، كهرباء، مدني)، وعدد (2) في وظيفة أخصائي نظم معلومات ثالث في مجال (الحاسبات والمعلومات)، وعدد (5) في وظيفة محاسب ثالث تخصص (محاسبة).

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مواعيد التقديم لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة في الفترة من 17 فبراير حتى 2 مارس 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

نصائح أثناء التقديم

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة تعليمات أثناء التقديم تضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)



ويرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

وحول خطوات التقديم لوظائف لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

ورصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المسابقة الماضية قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الإنترنت (سايبر) في القيام بالتقديم بدلًا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض.

كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات.

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