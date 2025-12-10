روسيا تدخل على خط الصراع الصيني الياباني، وواشنطن تكتفي بدور المراقب مؤقتا

18 حجم الخط

قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها أرسلت طائرات لمراقبة القوات الجوية الروسية والصينية التي تسير دوريات مشتركة حول اليابان، وسط تصاعد التوتر بين طوكيو وبكين.

وأضافت الوزارة، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أن "قاذفتين استراتيجيتين روسيتين (تو-95) ذات قدرة نووية حلقتا من بحر اليابان باتجاه بحر الصين الشرقي للالتقاء مع قاذفتين صينيتين (إتش-6)، وقامتا برحلة مشتركة لمسافات طويلة في المحيط الهادي"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف البيان أن "أربع طائرات مقاتلة صينية (جيه-16) انضمت إلى القاذفتين في أثناء تحليقهما ذهابا وإيابا بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو اليابانيتين. ويُصنف مضيق مياكو الواقع بين الجزيرتين على أنه مياه دولية".

طوكيو ترصد نشاطا للقوات الجوية الروسية في بحر اليابان

وتابعت أن "اليابان رصدت أيضا نشاطا متزامنا للقوات الجوية الروسية في بحر اليابان، يتألف من طائرة إنذار مبكر (إيه-50) ومقاتلتين (سو-30)".

وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن "العمليات الروسية والصينية المشتركة تهدف بوضوح إلى استعراض القوة ضد أمتنا، وهو ما يشكل مصدر قلق بالغ لأمننا القومي".

وذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع أن التحليق الروسي الصيني المشترك بالقرب من اليابان استمر ثماني ساعات، فيما قال جيش كوريا الجنوبية أيضا إن سبع طائرات روسية وطائرتين صينيتين دخلت منطقة دفاعها الجوي.

طائرات صينية تستهدف طائرات عسكرية يابانية باستخدام الرادار

والأحد الماضي، أعلنت طوكيو أن طائرات مقاتلة صينية أطلقتها حاملة طائرات صينية استهدفت بالرادار طائرات عسكرية يابانية، وهي رواية اعترضت عليها بكين.

يمثل التدخل الروسي في الصراع الصيني الياباني خطورة كبيرة في ظل امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لعديد القواعد العسكرية في اليابان؛ حيث تستضيف اليابان أكبر تمركز للقوة العسكرية الأمريكية في الخارج، بما في ذلك السفن الحربية والطائرات، مع وجود جزء كبير من تلك القوات، بما في ذلك الآلاف من مشاة البحرية الأمريكية المتمركزين في أوكيناوا، والتي بها أكبر قاعدة جوية أميركية ومركز القوة الجوية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتضم القاعدة مجموعة متنوعة من الوحدات المصاحبة، بما يشكل "فريق كادينا"، أكبر الأجنحة القتالية العملياتية الأمريكية حجما في الخارج، مزودا بقوة جوية أمامية متكاملة وقابلة للانتشار، قوامها 81 طائرة مقاتلة، إضافة إلى طائرات للتزود بالوقود جوا وطائرات للإنذار والتحكم الجوي وطائرات للبحث والإنقاذ.

وهناك أيضا "معسكر بتلر" في أوكيناوا والذي يشمل مواقع عسكرية مهمة، بما في ذلك قاعدة "فوتينما" الجوية، ويعتبر الموقع مقر قوة مشاة البحرية الجوية الثالثة الأمريكية، وهي قوة متقدمة للمهام الجوية البحرية سريعة الاستجابة على مستوى العالم، تنفذ عمليات استكشافية وقتالية رئيسية.

جيش التحرير الشعبي الصيني يحذر اليابان من طريق اللاعودة

وبحسب تقارير إعلامية، فقد حذرت جريدة "جيش التحرير الشعبي الصيني" اليابان من أنها "تخاطر بتحويل كامل أراضيها إلى ساحة معركة"، إذا تدخلت عسكريا في مضيق تايوان، في إشارة إلى تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، والتي قالت أمام البرلمان الياباني في 7 نوفمبر 2025، إن استخدام القوة ضد تايوان التي تطالب بها الصين "قد يبرر ردا عسكريًا من طوكيو"، وأكدت أن موقف اليابان من تايوان، التي تبعد 100 كيلومتر فقط عن أقرب جزيرة يابانية، لم يتغير".

وقالت الجريدة الصينية: "إن اليابان تخاطر بـطريق اللاعودة إذا تدخل جيشها في تايوان"، فيما حذرت الصين من السفر إلى اليابان "وسط الخلافات المتزايدة".

يشير تقرير منشور على موقع "جامعة أكسفورد" إلى أن "الحرب العالمية الثانية في الصين كانت الحدث الأكثر إيلاما في تاريخ الصين الحديث؛ حيث يطلق على هذا الصراع غالبا اسم الحرب الصينية اليابانية الثانية، ويعرف في الصين باسم حرب المقاومة ضد اليابان".

الصين واليابان خاضتا حربا شاملة

ووفق تقارير إعلامية، كانت "حادثة جسر ماركو بولو مصدر الحرب التي اندلعت بين الجيشين الصيني والياباني في عام 1937 نتيجة توسع اليابان في الأراضي الصينية وضجر السكان من تزايد أعداد الجنود اليابانيين في الصين؛ حيث نشب خلاف أدى إلى إطلاق نار عند الجسر تطور إلى حرب بين الجانبين استمرت 8 سنوات".

وعندما هزمت اليابان عام 1945، كانت الصين في الجانب المنتصر، لكنها كانت مدمرة، إذ دمرت بنيتها التحتية الصناعية والزراعية بشكل هائل، بحسب "جامعة أكسفورد".

وفي 6 ديسمبر الجاري، حث المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية جيانج بين اليابان على الوفاء بالتزاماتها كدولة مهزومة في الحرب العالمية الثانية، والتوقف عن تحدي النظام الدولي القائم بعد الحرب، والامتناع عن تخريب السلام والاستقرار لمنطقة آسيا-الباسيفيك.

وانتقد جيانج اليابان لما وصفه بـ"انتهاك التزاماتها بموجب الدستور السلمي، وزيادة ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير، والدفع باتجاه تصدير أسلحة فتاكة"، مشيرا إلى أنه "خلال حرب العدوان على الصين، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي، استخدم العسكريون اليابانيون كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 200 ألف ضحية بين عسكريين ومدنيين صينيين"، حسب قوله.

