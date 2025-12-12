الجمعة 12 ديسمبر 2025
الكرملين: روسيا تريد سلاما دائما وليس هدنة مؤقتة في أوكرانيا

 أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تعمل من أجل تحقيق سلام دائم وليس من أجل هدنة مؤقتة مع أوكرانيا.

 

سلام دائم وليس هدنة مؤقتة مع أوكرانيا

جاء ذلك خلال تعليق بيسكوف على "القناة الأولى" الروسية على تقارير تفيد باحتمال إجراء فلاديمير زيلينسكي استفتاءات بشأن القضايا الإقليمية.

وقال: "إذا كان الحديث يدور عن اختلاق ذريعة للمطالبة بوقف إطلاق النار، أو استراحة (محارب)، أو توقف على الجبهة، فهذا لن ينجح، بطبيعة الحال. لأننا نريد العمل من أجل السلام، وليس من أجل هدنة".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف بيسكوف: "الهدنة هي استراحة، هي خداع آخر، هي مماطلة أخرى، هي تضليل. نحتاج إلى سلام مضمون طويل الأجل مفهوم للجميع ومضمون باتفاقيات موثوقة. هذا ما نريده."

إجراء "استفتاء عموم أوكراني" بشأن القضايا الإقليمية

يأتي هذا التصريح بعد أن أفادت تقارير إعلامية، نقلا عن قناة "أوبشيستفينويه" التلفزيونية، بأن زيلينسكي أقر بإمكانية إجراء "استفتاء عموم أوكراني" بشأن القضايا الإقليمية.

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن أي مبادئ تهدف فقط إلى الحصول على استراحة مؤقتة على الجبهة لن تكون مقبولة بالنسبة لـ روسيا، معربا عن سعي بلاده لتحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة.

