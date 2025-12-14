الأحد 14 ديسمبر 2025
رياضة

إنتر ميلان يتقدم على جنوى 0/2 في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان
انتهى الشوط الأول من مباراة فريق إنتر ميلان أمام مضيفه جنوى بنتيجة 0/2، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي إنتر ميلان في شباك جنوى، يان أوريل بيسيك في الدقيقة 6، لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 38.

تشكيل إنتر ميلان أمام جنوى 

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، مانويل أكانجي، يان أوريل بيسيك.

خط الوسط: رلوس أوجستو، بيتار سوتشيتش، بيوتر زيلينسكي، نيكولو باريلا، لويس هنريكي.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، بيو ايسبوسيتو.

فوز ليتشي على بيزا 

حقق فريق ليتشي فوزًا مستحقًّا على حساب مضيفه بيزا كالتشيو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل هدف الفوز الوحيد لصالح ليتشي اللاعب نيكولا شتوليتش في الدقيقة 72 من  اللقاء.

بهذه النتيجة رفع فريق ليتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد بيزا عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

خسارة نابولي من أودينيزي 

خسر فريق نابولي أمام مضيفه أودينيزي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب بلونيرجي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل يورجن إيكيلينكامب هدف فريق أودينيزي في شباك نابولي في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع فريق أودينيزي رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يتجمد رصيد نابولي عند 31 نقطة في المركز الثاني.

إنتر ميلان جنوى ملعب لويجي فيراريس الدوري الإيطالي

